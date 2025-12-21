Marcelino relata cómo vivió el accidente de tráfico tras chocar con un jabalí: "Saltó el airbag"

El 23 de diciembre de 2017 es una fecha que Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF, jamás olvidará. El técnico asturiano se dirigía a Gijón para pasar las Navidades con su familia cuando, en el kilómetro 124 de la AP-68, la autovía que une Logroño con Bilbao, colisionó con un jabalí mientras viajaba acompañado de su esposa y su madre.

Los tres tuvieron que ser atendidos en el hospital, donde se confirmó que ninguno presentaba lesiones graves. Aunque, la persona más afectada fue la madre, quien fue llevada al Hospital San Pedro de Logroño y fue la última en ser dada de alta.

Fue un susto que nunca olvidarán, y cada 23 de diciembre sienten como si volvieran a nacer, tal como explicó el entrenador groguet en Marca.

Así quedó el coche / Sport

Marcelino no dudó en confesar al periodista Fernando Álvarez que "sentí la muerte muy cerca" tras chocar con el jabalí. Al ser preguntado si todavía se emociona al recordar el suceso, el asturiano aseguró: "Un poco, pero no, tranquilo, eso pasa".

En ese momento de la entrevista, el técnico del Villarreal contó cómo fue: "Es así, vas tranquilamente para casa a vivir la Navidad con la familia y los amigos y sucede esto, que nos puede suceder a cualquiera. Tienes un accidente, te cruza un jabalí y hay un proceso hasta la finalización de esa situación y en el que te da tiempo, a mí me dio tiempo a pensar en que no sabía lo que ocurría ahí".

Marcelino, en el Villarreal-Getafe / Gabriel Utiel

A continuación, reconoció que "era de noche, saltó el airbag y no sabes lo que hay delante. Hasta que para el coche no sabes qué va a pasar".

Es consciente de que debe dar gracias a Dios, ya que todo quedó en un susto y las consecuencias podrían haber sido terribles. "Estamos aquí y por eso lo celebramos a veces como un segundo cumpleaños", sentenció.