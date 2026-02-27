Marcelino: "Ojalá el Barça se distraiga mucho con la Copa, pero no lo creo"

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, admitió que le gustaría que el Barcelona, al que visitan este sábado, esté más pendiente del partido de vuelta de la Copa del Rey de la semana que viene ante el Atlético de Madrid que del encuentro que disputarán, pero dijo que no cree que vaya a ser así.

"Ellos están acostumbrados a jugar cada tres días y con máxima exigencia. Juegan para ganar cada partido y la Copa para llegar a la final. Ojala se distraigan muchísimo, que piensen en la Copa donde tienen que levantar un resultado adverso (4-0) y piensen que en la liga tienen otras oportunidades, pero creo que no va a ser así. Aunque la idea la compro absolutamente", señaló.

"Son 90 minutos y puede que ellos estén mirando un poco de reojo la eliminatoria de Copa", admitió el entrenador en una rueda de prensa

Marcelino remarcó que su equipo debe ser ambicioso. "Tenemos muchísimo que ganar y muy poco que perder y, desde esa perspectiva, lo tenemos que afrontar", señaló el asturiano, que recordó que pese a la dificultad no puede ir "derrotados, ni mucho menos" y que subrayó que es un partido "bonito de jugar" en un estadio "nuevo pero no acabado", en referencia al Camp Nou.

El técnico dijo que tienen confianza y argumentos para pensar en el triunfo. "La confianza del equipo es que tenemos 51 puntos, que es algo extraordinario, porque es casi el 70% de los puntos disputados, que me parece una barbaridad. Me parece que es una brutalidad, que son muchísimos puntos y que lo que ha hecho esta plantilla hasta el día de hoy tiene muchísimo mérito", recalcó.

Preguntado por el triunfo logrado en su visita al Barça la pasada campaña aún en el estadio de Montjuïc, señaló que "los recuerdos son muy bonitos pero las circunstancias son diferentes".

"Ellos se juegan la Liga cuando el año pasado venían de la resaca de celebrarla y nosotros supimos aprovecharlo en el segundo tiempo. El escenario es diferente, el momento es diferente y los dos equipos son similares, habrá muchos jugadores que repitan y los entrenadores también por lo que la idea será parecida", admitió.

El entrenador sí que recordó la derrota sufrida esta misma campaña en La Cerámica ante el equipo catalán. "Aquí perdimos 0-2, pero jugando a grandísimo nivel", apuntó.

"Tal y como juega el Barça, si estamos al mejor nivel vamos a tener que más de una ocasión pero tienes que ser contundente las áreas y en la primera vuelta no lo fuimos. Aquí tuvimos muchas ocasiones, incluso con 10, pero no será fácil porque es un equipo dominante", recordó.

"El penalti fue dudoso y he visto faltas como esa que no supusieron expulsión pero intentaremos evitar los penaltis cometidos, porque los siete que llevamos creo que son muchos, y no hacer faltas dudosas", resumió Marcelino.

El entrenador señaló que "la forma de jugar del Barça" lleva a "muchas idas y vueltas" porque antes era un equipo que buscaba "posesión", y ahora también, pero más "portería".

"Lleva 12 de 12 esta temporada en casa, con una media de tres goles hechos y solos 25 recibidos en total pero vamos con la ilusión de ganar. Son 90 minutos y cualquier cosa puede suceder. Hemos de intentar lograr nuestro máximo nivel y si lo hacemos tendremos opciones aunque contra los grandes en su campo debes tener la suerte necesaria y no la hemos tenido este año, ha habido situaciones no claras, expulsiones, penaltis... que nos han condicionado", deslizó.

El entrenador 'groguet' dijo que deben jugar con sus armas, pero admitió que el Barça condiciona mucho porque hace que sus rivales jueguen "en poco más de 50 metros" y eso disminuye el tiempo para tomar decisiones pero "abre los espacios a la espalda".

"No es fácil salir de la presión, pero si vences esa primera línea de presión, encuentras muchos espacios. Ahora están teniendo algunas dificultades para cubrir esas acciones. Siempre se dan fuera de casa esos partidos. No en casa. Pero sabemos que está ahí. También hay que evitar los fueras de juego, ser precisos en esas acciones. Entre el caudal ofensivo y su velocidad de juego, te implica un esfuerzo defensivo muy grande", destacó.

El entrenador apuntó que la forma de no perder lo que tienen es mirar hacia arriba y no hacia abajo. "Estamos terceros y tenemos esa posición como objetivo. Mi pensamiento siempre es mirar al que está delante, no al que está detrás. Tenemos que mirar en lo que tenemos que hacer nosotros no en lo que hace el de atrás", remarcó.

Marcelino confirmó la baja de Gerard Moreno, pero dejó abierta la opción a que llegue a tiempo al duelo autonómico con el Elche porque "la progresión" es buena y habló también de los lesionados de larga duración Willy Kambwala y Logan Costa.

"Willy lleva bastante tiempo trabajando con nosotros pero que esté o no disponible depende de una alta médica. Logan va poco a poco, pero va muy bien, le queda un poco y se va incorporando a trabajos sin riesgo. A ver si puede estar, puede tener participación en el tramo final de la Liga y, a la vez, ir al Mundial", señaló.