Marcela Figueroa, creadora de contenido ‘juegodedoce’: “Ser mujer, hablar de fútbol y exponerte en redes no es fácil”

¿Cómo nace la idea de juegodedoce? ¿Cuándo Marcela pasa a ser juegodedoce?

Cuando terminé la carrera entré a trabajar en una empresa de construcción, que no tenía nada que ver con lo que estudié. Me dejaba dinero, pero no me llenaba. Entonces en 2019 abrí un canal de YouTube “en incógnito” porque me daba pena que la gente supiera que tenía un canal. Me puse el nombre de juegodedoce por el aficionado, el jugador 12, y empecé a analizar partidos y jugadores. En 2020 llegó la pandemia, cerró la empresa, me quedé sin trabajo y abrí TikTok, que estaba muy fuerte. Ahí es donde despego. Pero el origen real es el de siempre: quería seguir hablando de fútbol.

Tu primer recuerdo de fútbol no es mexicano, es Maradona. ¿Cómo llega el fútbol a ti si en tu casa no se veía?

En mi familia a nadie le gusta el fútbol. Yo soy de Chihuahua y ahí se ve más fútbol americano, básquet o beisbol. Pero un día escuché la canción La mano de Dios de Rodrigo por mi hermano y me llamó muchísimo la atención. Me puse a buscar vídeos y todos eran de Maradona. Luego vi ese calentamiento con el Napoli y dije: “¿Cómo puede haber alguien así?”. Y justo coincidió con el Mundial 2006, con Zidane, Ronaldinho… y ahí ya me metí de lleno.

Cuando te sientas a grabar, ¿cómo buscas la idea?

He pasado por varios procesos. Antes me podía pasar todo el día pensando: me iba a caminar y a ver qué se me ocurría. Ahora lo hago más sencillo: tomo algo que ya está pasando -un jugador, un vestidor, un equipo- y sobre eso hago el vídeo. Si la gente ya está hablando de eso, también quiere ver contenido de eso.

Cuando opinas de fútbol siempre hay alguien que se molesta. ¿Te pasa?

Sí, eso pasa siempre. Como dicen, en una mesa no hables de fútbol, política y religión. Siempre va a haber alguien que quería escuchar otra cosa. Pero en general mi comunidad entiende muy bien a quién va dirigido el canal y no lo hago nunca para faltar al respeto. Hay una línea delgada y la cuido mucho.

¿Qué diferencias ves entre la afición de aquí y la de México?

El sentimiento es el mismo. Pero aquí se sienten más los cánticos. Y aquí la gente es muy de su equipo, de su ciudad. En México no siempre: yo soy de Chihuahua y le voy a las Chivas. Eso también tiene que ver con la historia de los clubes.

Cuando hay Champions, Mundial de Clubes o una semana grande, ¿te marca el contenido?

Sí. Si hay Champions, ya sé que martes y miércoles hablaré de eso. Empecé a hacer resúmenes de Champions porque me gustaba y la gente los empezó a ver como “aquí me entero de todo”, y se quedó.

Tienes varios formatos: sketch, vlog, hablar a cámara… ¿En cuál te sientes más cómoda?

En el sketch. Cuando me pongo camisetas y hago personajes, mentalmente entro en otro papel y ya no soy yo. Eso lo tengo más dominado. Cuando hablo a cámara sin eso, me cuesta un poco más. Pero me gustan todos, por eso los sigo haciendo.

¿Y cómo es trabajar con una agencia como DoubleTap y no sola con el móvil?

Muchísimo más fácil. La agencia lleva todo lo que no es creativo: marcas, boletos, viajes, gestiones. Yo me centro en crear. Y además ahora mi esposo me ayuda con las cámaras, las luces y a veces con guiones o edición. Antes grababa sola y era más pesado. Tener equipo lo hace todo más sencillo.

¿Te ves narrando o comentando partidos en televisión?

No, no, no (ríe). Afortunadamente para los que me ven, no. No soy buena narrando ni comentando. Me gusta transmitirlo a mi forma, donde yo me siento cómoda. Desde la carrera sabía que eso no era para mí.

Si hoy pudieras hablar con la chica que subió su primer vídeo escondida, ¿qué le dirías?

Que lo hicimos maravillosamente bien. Que rompimos todos los miedos. Que ser mujer, hablar de fútbol y exponerte en redes no es fácil si no estás fuerte mentalmente. Yo era muy penosa y hoy estoy viajando, conociendo países, conociendo gente… todo por seguir ese instinto de “quiero hablar de fútbol”. Fue la mejor decisión de mi vida.

Como mujer que habla de fútbol en redes, ¿notas que está más normalizado que antes?

Sí, cada vez más. Cuando empecé mi comunidad era 99 % hombres y ahora es 80 % hombres y 20 % mujeres. Me escriben chicas que quieren hacer lo mismo. Eso me hace muy feliz. Pero siempre habrá comentarios fuertes, por eso digo que hay que estar muy fuerte y saber quién eres.

Y ya para cerrar: ¿un deseo como Marcela y un deseo como juegodedoce?

Como Marcela, formar mi familia, tener hijos quizá. Como juegodedoce, consolidar YouTube y que la comunidad me conozca más, no solo en número sino en cercanía.