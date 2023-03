Marc Vivés: "Queremos evitar un fútbol robotizado"

ENTI (Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas) e INEFC de Barcelona estrenan un máster pionero en España La tecnología gana cada día más terreno en el fútbol profesional y el objetivo es canalizar recursos para mejorar las prestaciones

Marc Vivés tiene una amplia experiencia en el fútbol profesional. Sus amplios conocimientos del mundo de fútbol, a nivel práctico y académico, le han llevado a ejercer de segundo entrenador del Vissel Kobe (Japón), donde también fue coordinador de su fútbol base. Trabajó, además, como director técnico de la Federació Catalana de Futbol y de asistente técnico de la selección española sub-17 y sub-19, entre otros muchos cargos.

Vivés es el director de un nuevo máster que se impartirá en ENTI (Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas) y el INEFC de Barcelona. Se trata del 'Máster en ciencia y tecnología en fútbol', que será presentado este jueves, arrancará el mes de septiembre y es pionero en España. "En los últimos años ha habido un gran avance a nivel tecnológico en todos los equipos profesionales, pero hay muchísimos datos y hay que interpretarlos, filtrarlos y que sean útiles", asegura en conversación con SPORT.

¿De dónde viene tanta tecnología?

Hay mucha que viene de Estados Unidos, del baloncesto, el fútbol americano… Son una gran influencia a nivel tecnológico.

El fútbol debe aprender de todo ello.

Este máster lo que quiere es dar mucha importancia, no tanto a una visión individualista del jugador, que también, sino sobre todo dar más importancia a la interrelación y la integración de todo lo que implica el juego.

¿En qué sentido?

Hay que integrar todas las herramientas que se usan para comprender el juego. No verlo de forma aislada, con una vision muy sistémica. No podemos trabajar al jugador de forma individual sin entender el juego.

Póngame un ejemplo.

Lo que realmente nos importa no es cómo está Pedri, sino que el alumno aprenda la relación que existe entre Pedri, Busquets, Gavi… Y que sus características fisiológicas se adapten al juego y no al revés.

¿Y como se hace?

Para eso esta el máster. Hoy en día se habla mucho del 'big data' y lo tocamos también, pero a través de aterrizar todos esos datos, filtrarlos y ver los que son útiles para el juego.

¿No se corre el peligro de robotitzar el fútbol?

¡Qué buena la pregunta! No nos gustaría fomentar la robotización en el futbol, ya que entendemos que no es posible en un deporte tan complejo como el futbol, pero si que creemos que la tecnología nos tiene que ayudar a dar soluciones a los jugadores para poder comprender y resolver mejor las situaciones de juego. Son miles de datos que hoy en día recibimos (difíciles de gestionar por un staff), pero lo realmente importante es tener la capacidad de seleccionar y tratar aquellos que realmente son relevantes para la mejora del juego y del jugador.



¿Se está perdiendo la imaginación y el talento puro?

Eso es lo que queremos evitar, nuestra filosofía no es mermar la libertad. La tecnología la tienes que tener porque es muy útil y necesaria en el futbol de hoy en día, pero hay que hacer un buen uso de ella.

Insisto. ¿Cómo?

Interpretando datos. Los datos que realmente sirven al contexto en el que estás, que son diferentes para un equipo u otro. La tecnología no juega a fútbol, el jugador es el importante, son los importantes, y la tecnología es la que nos debe ayudar a que este juego mejore sin perder la esencia.

¿Qué datos se analizan?

Desde saber y conocer a nivel muscular toda la carga interna que tiene un jugador hasta cómo se relaciona con sus compañeros más cercanos.

¿Los pases?

Las interacciones entre compañeros. No tanto los pases, sino qué pases hace Gavi a Pedri, qué tipo de pase es, si supera una línea o no. Analizamos el pase unido a una intención táctica, no interpretamos el dato como un hecho aislado, sino que siempre tiene que ir ligado a una intencionalidad.

¿Y luego?

De alguna manera, analizar lo que estamos viendo como espectador: ¿Pedri o Busquets hacen este tipo de pases cuando juegan contra el Madrid? ¿o contra el Athletic? Cada partido tiene unas diferencias. La tecnología debe ayudarnos a no perder el contexto.

¿Cómo será el fútbol de aquí a unos años?

Los jugadores cada vez están mejor preparados, tanto a nivel físico como a nivel táctico. Es evidente que ha aumentado la intensidad del juego y cada vez los equipos defienden mejor los espacios y esto hará que el futbolista tenga que estar más preparado mentalmente para resolver mejor las situaciones de juego. Entendemos que para todo esto, los avances tecnológicos serán claves para su evolución.

"El fútbol es un deporte que se juega con el cerebro". Ya lo decía Cruyff.

Sí, pero hablamos de lo físico o de lo táctico... Lo importante es la integración de todos esos elementos.

Tiene mucha experiencia en el fútbol base. ¿Podrán captarse mejores jugadores con la tecnología o seguirá siendo necesario tener ojo?

Pienso que siempre será necesario el ojo humano, pero estoy convencido que la tecnología nos ayudará a la mejor captación, tal y como veremos en el máster.

¿A quién va dirigido?

A técnicos, preparadores físicos, analistas, 'scouters'… A todos los que forman parte de un 'staff' técnico.