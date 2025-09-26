Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Manuel Pablo: «Queremos que los jugadores no se duerman»

Partido de fútbol entre el Fabril Deportivo y el Coruxo disputado en Abegondo. En imagen Manuel Pablo, entrenador del Fabril Deportivo. Fútbol. Segunda RFEF. Temporada 2024 2025

Partido de fútbol entre el Fabril Deportivo y el Coruxo disputado en Abegondo. En imagen Manuel Pablo, entrenador del Fabril Deportivo. Fútbol. Segunda RFEF. Temporada 2024 2025 / LCO

El Fabril visita el domingo al Rayo Cantabria desde lo alto de la tabla, pero el técnico canario quiere evitar que su escuadra se relaje: «Queremos que no se duerman, que no se confíen, porque esto puede cambiar. No tendremos un partido fácil cada fin de semana en un grupo difícil». Además, describe al rival como «un equipo compacto, con buenos jugadores de medio campo para arriba».

