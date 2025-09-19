Manu Vallejo: "El Zaragoza vio muy poco de mí, de lo que puedo ser, pero la conciencia la tengo tranquila"

¿Cómo afronta el partido ante el Real Zaragoza? No hace mucho que estuvo por aquí, en la 23-24, cedido por el Girona.

Es especial porque es volverte a encontrar con gente con la que has coincidido. Solo fue un año, pero es bonito por ese aspecto, por el reencuentro con compañeros, aunque no quedan muchos ya: Francho Serrano, Pau Sans, Guti también, que coincidí en los últimos meses. Ha habido muchos cambios, claro, pero es normal en un club como el Zaragoza, con todo lo que conlleva.

¿Cómo se está sintiendo en el Ceuta? Empezó contra el Valladolid de titular y en el último partido no fue convocado...

Fue decisión técnica del míster y hay que aceptarlo, tenemos una plantilla larga y empecé bien, jugando de inicio, no estuvimos bien en ese partido en Valladolid y, a partir de entonces, el míster ha ido haciendo cambios y ahora estoy trabajando duro para tener oportunidades y para aprovecharlas, ojalá sea ante el Zaragoza. Hay muy buen grupo en el Ceuta y seguro que durante la temporada iremos entrando y saliendo bastante.

¿Qué recuerdos guarda de ese curso en el Zaragoza? Fue una temporada difícil en lo colectivo y en lo personal, el equipo se salvó muy justo del descenso, con tres entrenadores, y usted jugó en bastante partidos, pero pocos minutos, con muy escasas presencias en el once. De hecho, en el último tramo de Liga con Víctor apenas jugó...

Fue un año bastante duro para mí a todos los niveles, llegué cedido por el Girona al final del mercado, con unas expectativas altas de participar mucho y hacerlo bien. No se dio como preveía, pero también influyó la dureza de la campaña en lo grupal. Lo sacamos, pero fue complicado y duro. Mi conciencia se quedó tranquila, porque lo di todo en los entrenamientos, intenté ser compañero y futbolista y, cuando uno lo da todo, puede quedarse tranquilo. Había un muy buen grupo y eso es lo que nos hizo sacar la temporada al final, que se nos hizo larga.

¿Qué nivel del Manu Vallejo que puede llegar a ser se vio en el Zaragoza?

La verdad es que se vio muy poco de mí, de lo que puedo ser, del verdadero Manu Vallejo, también por la situación, ya que me faltó continuidad, en lo colectivo todo se fue poniendo más convulso. Todos conocemos la exigencia de ese club y conforme dejamos de ganar partidos todo se hizo más difícil y mi nivel no fue el esperado, ni el real, pero son temporadas que pasan, procesos que vive un futbolista y a mucha gente de la que pasa por el Zaragoza le sucede lo mismo que a mí. Fue una campaña de experiencia, de aguantar y de trabajar para intentar que salieran las cosas, pero no terminaron de hacerlo aunque insisto en que tengo la conciencia muy tranquila en ese sentido.

"Llevo unos años que no estoy al nivel que me gustaría, estoy trabajando mucho para recuperarlo y creo que va un poco por encontrar mi sitio y mi momento. En Ceuta estoy cerca de mi casa, lo que siempre es positivo y estoy con la mente puesta en volver a ser el Manu Vallejo que todos conocieron y que estoy deseando demostrar a la gente"

Después de su gran irrupción en el Cádiz y de mantener la progresión en el Valencia, desde que fue al Girona, la cesión al Oviedo, Zaragoza y el paso por Ferrol, la sensación desde fuera es que la caída de nivel del mejor Manu Vallejo no la está pudiendo frenar.

Sí, es verdad. Llevo unos años que no estoy al nivel que me gustaría, estoy trabajando mucho para recuperarlo y creo que va un poco por encontrar mi sitio y mi momento, eso es muy importante, como la continuidad, que es lo que necesita cualquier futbolista. Estoy trabajando muy duro, en Ceuta estoy cerca de mi casa, lo que siempre es positivo y estoy con la mente puesta en volver a ser el Manu Vallejo que todos conocieron y que deseo demostrar a la gente.

¿Tiene plena confianza en que lo va a recuperar?

Sí, por supuesto. Si no tuviese esa confianza no estaría todos los días haciendo mi trabajo, eso lo tengo claro.

"El Zaragoza en estos últimos años no está cumpliendo las expectativos y si la película se repite de una forma tan regular y tantas veces es por algo, no es casual. Es evidente que algo sucede, que están siendo años muy pobres del equipo en general y no creo que todo sea culpa de los jugadores que fichan y luego se van"

Antes decía que como usted ha habido muchos en el Zaragoza que al pasar por aquí no dieron lo mejor de su nivel. ¿Esta camiseta pesa más? ¿Es esa la explicación?

No sabría decir el porqué exacto, pero es evidente que el Zaragoza en estos últimos años no está cumpliendo las expectativos y si la película se repite de una forma tan regular y tantas veces es por algo, no es casual. Yo no soy el que tengo que saber la razón, pero sí que al club le está costando mucho más de la cuenta recuperar su sitio. Es evidente que algo sucede, que están siendo años muy pobres del equipo en general y no creo que todo sea culpa de los jugadores que fichan y luego se van. En mi caso, yo había vestido también la camiseta del Valencia y la presión, salvando la distancias, es parecida y siempre que me puse la de ese equipo o la del Zaragoza no sentí ninguna presión por encima de lo normal.

Este verano se han rebajado las expectativas en el objetivo, no se ha hablado tanto del ascenso. ¿Qué le está pareciendo desde la distancia el Zaragoza?

Rebajar un poco las expectativas yo creo que viene bien, porque sabemos de la igualdad de esta Liga y lo que cuesta ganar aquí. Lo importante es ir sumando puntos y victorias e ir viendo poco a poco el objetivo. El Zaragoza, por la grandeza, por cómo afronta el mercado de fichajes, puede tener esa mirada alta, pero percibo que esta temporada eso ha cambiado y creo que le va a venir de forma positiva a los futbolistas. Es obvio, y los resultados están ahí, que no comenzaron bien, pero esto es muy largo y tienen tiempo de progresar y mejorar. Han tenido partidos en los que la parte de arriba no ha terminado de brillar, aunque tienen potencial.

"Me ha sorprendido este chico, Saidu, que lo está haciendo muy bien y han fichado a jugadores de calidad. Me gusta mucho Dani Gómez y a Valery lo conozco del Girona y es un jugador que puede ser importante en la categoría, diferencial y top en Segunda"

¿Con quién se queda?

Me ha sorprendido este chico, Saidu, que lo está haciendo muy bien y han fichado a jugadores de calidad. Me gusta mucho Dani Gómez y a Valery lo conozco del Girona y es un jugador que puede ser importante en la categoría, diferencial y top en Segunda, aunque le ha pasado factura la pretemporada, pero es muy fuerte físicamente y en cuanto se ponga a tono seguro que va a ayudar mucho. Como equipo les está faltando sumar victorias, pero estoy seguro de que van a llegar y espero que les vaya muy bien. A partir del domingo, claro está.

El objetivo del Ceuta está claro. solo puede ser conservar la categoría tras subir en mayo de Primera RFEF.

Son solo cinco partidos y hay poco que decir por ahora, el grupo es bastante nuevo, aunque el míster tiene las ideas claras y la intención es pelear todos los partidos y sumar los 50 puntos lo antes posible. Después, ya veremos cómo vienen las cosas y sobre todo disfrutar desde ese momento que tengamos la permanencia lograda.

¿Se toma esta etapa en el Ceuta como la plataforma para volver a su mejor nivel?

Sin duda, creo que es un proyecto que me puede venir muy bien, con la idea clara y las bases también muy bien puestas, con un entrenador que lleva mucho tiempo haciéndolo bien. Todo eso es muy importante para mí y para el grupo. Si las cosas como equipo van bien, seguro que a mí me ayuda a mostrar mi mejor fútbol. Yo me veo muchos años aún en lo alto del fútbol, esto me apasiona y entreno todos los días para recuperar mi mejor versión y al mejor Manu Vallejo.

