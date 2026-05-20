Manu Carreño no tiene dudas: "Es el mejor entrenador de la historia del fútbol"

En el fútbol, los entrenadores siempre están bajo presión porque al final todo se mide por los resultados. Puedes tener una gran idea de juego, hacer que tu equipo juegue bien y dejar una identidad reconocible, pero si no ganas títulos, el reconocimiento nunca llega.

Manu Carreño habló en 'El Larguero', y dejó muy claro que Pep Guardiola "es el mejor por lo que ha hecho en el Barça, por lo que ha hecho en el Bayern de Múnich y por lo que ha hecho en el Manchester City".

Las palabras del periodista llegan en un momento importante para el técnico catalán, ya que desde Inglaterra apuntan a que esta podría ser su última temporada en el City después de una década histórica.

Carreño insistió en que el gran mérito de Pep Guardiola está en haber unido resultados y espectáculo durante toda su carrera. "Puedes tener muy buenas ideas y jugar muy bien al fútbol, tener un estilo muy definido y mucha personalidad en tus equipos, pero si luego no ganas, eres un piernas", comentó, dejando claro que en el fútbol los títulos siguen siendo lo que marca la diferencia.

Sin embargo, defendió que el entrenador catalán ha logrado destacar por las dos cosas al mismo tiempo, ya que sus equipos no solo han levantado trofeos, sino que además han dejado una forma de jugar reconocible y admirada en todo el mundo.

"Guardiola lo ha tenido todo. Se le pueden poner muy pocos peros. Te podrá gustar menos, te podrá caer fatal, podrá ser lo que sea. Pero si lo juzgas como entrenador, para mí no hay otro mejor", comentó el periodista.

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Carreño comparó a Guardiola con Alex Ferguson, el técnico con más títulos de la historia: "Ya sé que Ferguson ha ganado más títulos, que tiene 49, y Guardiola lleva 41, pero también con bastantes más años de los que lleva él. Pero para mí, por números, por sensaciones, por innovación y por lo que ha aportado al fútbol en España, Alemania e Inglaterra, para mí no hay otro mejor".