Manu Carreño no se corta y señala las diferencias entre Barça y Real Madrid: "Hansi Flick impone su idea; en el club blanco mandan los jugadores"

La temporada de LaLiga 2025/26 está dejando dos historias muy diferentes para Real Madrid y FC Barcelona, aunque ambos comparten el mismo objetivo: luchar por el título hasta el final.

En el Barça, el proyecto de Hansi Flick ha ido tomando forma tras un inicio irregular. El técnico alemán llegó con un plan muy definido y, aunque al principio costó que la plantilla se adaptara, el equipo ha ido encontrando estabilidad. Pese a algunos altibajos, la sensación general es que el vestuario ha asimilado la propuesta del entrenador y empieza a mostrar una versión más reconocible.

El club blanco, en cambio, ha vivido una temporada mucho más agitada. La llegada de Xabi Alonso generó una gran expectativa, pero pronto surgieron señales de tensión interna. El vestuario no terminó de adaptarse a sus métodos y algunas de sus decisiones generaron roces en la dinámica del equipo.

Varios jugadores importantes no estaban del todo cómodos con los roles que les pedía, y la comunicación entre Xabi Alonso y la plantilla tampoco fue la mejor en determinados momentos, lo que alimentó dudas y un clima poco estable.

El martes, el Barcelona sumó una victoria determinante frente al Atlético de Madrid en el Camp Nou, mientras que el miércoles el Real Madrid respondió con fuerza imponiéndose al Athletic Club en San Mamés. Ambos resultados devolvieron algo de calma a los dos banquillos, aunque las situaciones personales de sus entrenadores siguen siendo muy distintas.

Flick buscaba consolidar la imagen del Barça y lo logró a través de un juego disciplinado y fiel a su idea. Alonso, por su parte, llegaba a esta jornada en un contexto mucho más tenso, con voces que cuestionaban su método y su capacidad para conectar con el vestuario.

Manu Carreño considera que existe una diferencia clara entre ambos proyectos y, sobre todo, entre la forma de trabajar de sus entrenadores. Sobre Flick, recuerda que "la idea que ya le transmitió a sus jugadores era innegociable. Esta es la manera que tiene de jugar y así se va a jugar. Hansi Flick ha dicho que aquí se juega así y que no se va a cambiar, pero en el Real Madrid ocurre al revés".

El director de 'El Larguero' cree que Xabi Alonso ha tenido que ajustar su plan para evitar más problemas: "Es obvio que ha cambiado su idea respecto a la que traía en el Mundial de Clubes y los jugadores ahora están más cómodos (...) Tchouameni, Valverde y Bellingham ha sido el centro del campo para ganar contra el Athletic Club. Sobre la forma de jugar ya se ha visto que la idea ha ido cambiando".

Según Carreño, el técnico blanco está escuchando más al vestuario y busca rebajar la tensión interna: "En vez de ser Xabi Alonso quien se lo dice a los jugadores, están siendo los jugadores quienes se lo dicen a él, con buenas maneras, que es mejor jugar de otra forma. Xabi Alonso está amoldándose a lo que está viendo".