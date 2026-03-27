Manu Carreño contundente: "Con De la Fuente, todo se cuestiona"

El programa El Larguero vivió una noche intensa en torno a la figura de Luis de la Fuente, con opiniones enfrentadas sobre el reconocimiento que recibe el actual seleccionador en comparación con sus predecesores.

Manu Carreño y Jesús Gallego protagonizaron un intercambio que volvió a poner sobre la mesa la comparación del actual entrenador con Vicente del Bosque y Luis Enrique.

El reconocimiento a De la Fuente, en el centro del debate

Manu Carreño defendió que existe un doble rasero a la hora de valorar el trabajo del actual seleccionador: "A Del Bosque se le alabó y no pasaba nada; ahora, si lo hacemos con De la Fuente, parece que molesta", afirmó el director del programa.

Carreño recordó que Del Bosque también gestionó una plantilla extraordinaria, pero que eso nunca se utilizó para restarle mérito. En cambio, cuando se elogia a De la Fuente, surge el argumento de que "son los jugadores".

"Compararlo con Luis Enrique ya da pereza"

Jesús Gallego fue más allá y subrayó que el debate empieza a resultar cansino: "Compararlo con Luis Enrique ya da mucha pereza… Hemos dominado Europa ya, pero esta exigencia no para".

El periodista destacó que De la Fuente ha logrado algo que no estaba garantizado: convertir una selección inicialmente cuestionada en un bloque campeón, capaz de dominar la Eurocopa y de mostrar la mejor versión de futbolistas como Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo o Mikel Merino.

La diferencia entre generaciones: del 2010 a la actualidad

Uno de los puntos más comentados fue la comparación entre el contexto de Del Bosque y el de De la Fuente. Según Gallego, en 2010 la percepción pública era unánime: "Si hacías una encuesta, 9,5 de cada 10 decían que éramos el mejor equipo del mundo".

En cambio, cuando llegó De la Fuente, "el 80% o el 90% de la gente ni sabía qué convocatoria iba a hacer". Para los tertulianos, esa diferencia de expectativas explica parte del debate actual.

La mezcla de generaciones, una de las claves

Los analistas coincidieron en que De la Fuente ha sabido combinar veteranos y jóvenes con acierto. Se mencionaron nombres como Morata y Rodri, integrados con la nueva hornada: Lamine Yamal, Nico Williams o Fermín López.

También se recordó que el seleccionador fue objeto de burla cuando hablaba de "buenos futbolistas y buenas personas", una idea que hoy se interpreta como parte de la cohesión del grupo.

El caso Rodri y el Balón de Oro

Otro punto de fricción fue el reconocimiento internacional de Rodri. Algunos tertulianos señalaron que De la Fuente "no tocó con una varita" al centrocampista, mientras otros defendieron que su liderazgo en la Eurocopa fue determinante para que acabara ganando el Balón de Oro.

"Cuando llevó a Rodri no era Balón de Oro; lo perdió con el City y lo ganó con la selección", se recordó en la mesa.