Manu Carreño clama contra Lamine Yamal y Mbappé por el Balón de Oro: "A mí llamadme antiguo, pero me gustaba más un tipo como Messi, que jamás en su carrera lo pidió y es curiosamente el que más tiene"

Desde Francia ya han activado toda la maquinaria para preparar la próxima edición del Balón de Oro, que corresponderá a una temporada marcada por el Mundial, un factor siempre importante entre los votantes del galardón que este año juega a favor de jugadores españoles como Lamine Yamal o Rodri.

La portada de 'L'Equipe' de este martes muestra a los cinco de los máximos favoritos a levantar el trofeo este año, con el joven delantero del Barça como uno de los principales candidatos, pero también con Mbappé, Messi, Kane o Dembélé.

Leo Messi ha levantado el trofeo hasta en ocho ocasiones, el que más de la historia del fútbol. / AFP

A lo largo de los últimos días este premio individual ha salido a la palestra anticipadamente de la mano de los protagonistas mismos, con las declaraciones del delantero del PSG o del Real Madrid apostando por sí mismos y provocando un terremoto en la nación francesa ante esta batalla de egos que podría afectar a la selección.

Por su lado, Lamine también quiso sumarse a la fiesta y levantó la mano para resaltar sus números y palmarés durante el último curso y así reclamar su parte del pastel en esta discusión por quien debe ocupar el trono al mejor jugador del mundo que actualmente defiende el 'mosquito'.

Sobre el tema habló la pasada noche el presentador de 'El Larguero', en la Cadena SER, Manu Carreño, que criticó la manera en la que los futbolistas están haciendo campaña para su propio beneficio: "A mí llamadme antiguo, pero me gustaba más un tipo como Messi", señala el periodista.

Lamine Yamal y Kylian Mbappé durante el Clásico celebrado en el Bernabéu de la temporada pasada. / Cordon Press

Con ello, quiere destacar la personalidad del argentino, que nunca en su carrera ha reclamado ninguno de sus ocho Balones de Oro: "A mí me gusta más eso, pero están en su derecho de pedirlo para ellos", puntualiza, aunque dejando clara su postura con el ejemplo del que más veces lo ha ganado en la historia.

De hecho, recuerdan que no es muy habitual que los candidatos se postulen tan abiertamente como lo han hecho este año. "Ni Messi, ni la mayoría de los grandes que yo recuerdo dijeron que eran el mejor del mundo", apunta Antonio Romero, otra de las voces habituales en las retransmisiones de la emisora y narrador de los partidos del Real Madrid.

No obstante, otro de los gigantes del trofeo, Cristiano Ronaldo, ya pedía su cota de protagonismo durante su etapa en la capital española: "Hice todo la temporada pasada: la Champions, la Euro 2016" o "me siento capaz y fuerte para luchar por ser el mejor jugador del mundo", son algunas de las declaraciones que hacía el portugués hace unos años.

Para Carreño no es descabellado pensar en que las declaraciones del canterano del Barça llegaron después de que alguien próximo al entorno azulgrana le apretara para que contestara a la candidatura del delantero blanco: "Igual alguien le ha dicho a Lamine, '¿has oído a Mbappé? Pues ponte al frente de la manifestación, que está esto muy abierto, y di que también que lo mereces tú", comenta.

El nuevo Balón de Oro, que corresponderá con la 70ª edición, se sabrá el próximo lunes 26 de octubre a partir de las 21 horas y tendrá lugar en Londres, rompiendo así con la tradicional gala en París por primera ocasión en la historia, a modo de homenaje al primer galardonado, el inglés Sir Stanley Matthews, en 1956.