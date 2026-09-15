LALIGA
Manu Carreño carga contra Martín Presa: "Es un auténtico milagro lo hecho por el Rayo en las últimas temporadas"
El presentador de 'El Larguero', en la Cadena SER, valoró la situación en la que vive el conjunto de Vallecas en cuanto a su estadio
La Comunidad de Madrid decidió levantar la suspensión que pesaba sobre el Estadio de Vallecas, por lo que el Rayo Vallecano podrá volver a disputar sus encuentros como local en su campo. El regreso se producirá al siguiente partido, este martes frente al Racing de Santander.
El Gobierno regional ha basado su decisión en los avances constatados tras la segunda auditoría realizada sobre el recinto. Según explicó la Comunidad de Madrid, "se ha confirmado una mejora material y documental muy significativa", circunstancia que ha permitido dejar sin efecto la medida cautelar.
La situación también fue comentada en 'El Larguero' de La SER. Manu Carreño se preguntó por qué el Rayo no había adelantado los trabajos sobre el césped ante la posibilidad de recuperar su estadio y puso el foco, además, en la gestión del presidente Raúl Martín Presa. Sobre el dirigente, Carreño afirmó: "Si me preguntara alguien: 'Manu, ¿crees en los milagros?' Yo le diría que no. Luego ves lo del Rayo Vallecano y Martín Presa y dices... Joder, pues igual algún día hay que creer en los milagros. Me parece un auténtico milagro que el Rayo Vallecano haga deportivamente lo que hace en las últimas temporadas teniendo a Martín Presa como presidente. Eso sí que es un auténtico milagro, de los buenos", decía, cuestionando el papel del presidente.
Apurando al límite de la hora
El comunicador también cuestionó que los trabajos de mejora del terreno de juego no se hubieran realizado con mayor antelación, especialmente pensando en el duelo contra el Espanyol. La duda planteada fue si "nadie se le había ocurrido cambiar el césped una semana antes" de ese encuentro "por si se pudiera jugar". Carreño añadió su crítica a la situación general que estaba viviendo el club: "Entre tantas y tantas cosas. También están las entradas, con los aficionados en la calle. Es tal despelote...", concluyó.
Con la suspensión ya levantada, el primer encuentro que el Rayo Vallecano podrá disputar en casa está previsto para el 10 de octubre a las 14:00 horas, cuando recibirá al Athletic Club. Antes del parón internacional, el equipo madrileño tendrá que desplazarse hasta El Sadar para enfrentarse a Osasuna el sábado a las 14:00. Después llegará un parón de selecciones de tres semanas, que mantendrá detenida la competición hasta el 10 de octubre.
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