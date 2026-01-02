Manolo Lama escoge a los únicos 4 futbolistas mejores que Lamine Yamal: "¡Para!"

Segunda posición en el Balón de Oro 2025, trofeo Kopa en 2024 y 2025, Golden Boy 2024, Laureus al Jugador con mayor impacto en 2025... Los premios individuales que ya suma Lamine Yamal con tan solo dos temporadas y media en la élite del fútbol, además de los colectivos, son algo inaudito en un futbolista con tan solo 18 años.

El canterano azulgrana vive una de las explosiones futbolísticas más grandes que se recuerdan y su emancipación temprana, más allá de reconocimientos, le colocan como uno de los jugadores más importantes del fútbol actual. Por eso, los debates acerca de qué otro futbolista es mejor que el joven catalán están en boca de todos.

Lamine Yamal celebra su gol en el Villarreal - Barça de LaLiga 2025/26 / EFE

Manolo Lama, reconocido periodista deportivo, se ha sometido a un juego en el que le pedían levantar la voz cuando escuchase a alguien mejor que Lamine Yamal, un reto que últimamente se ha hecho muy viral en redes sociales con todo tipo de ránkings.

El presentador de 'Tiempo de Juego', 'El Partidazo de COPE' y 'Deportes COPE', famoso por ser además el creador del mote de 'El Bicho' para Cristiano Ronaldo, tiene claro qué cuatro jugones pueden hacer sombra al '10' del Barça.

Bellingham no acaba de encontrar su sitio en los esquemas de Xabi Alonso / AP

Empieza descartando a grandes nombres de talla mundial en la liga española como Julián Álvarez o Jude Bellingham, pieza clave en el esquema del 'Cholo' Simeone y Xabi Alonso, respectivamente, pero no lo suficientemente buenos para sentarse en la misma mesa.

Tampoco lo es Phil Foden, pese a ser uno de los jugadores importantes en el City de Guardiola, ni siquiera Ousmane Dembélé, el actual Balón de Oro, The Best y mejor jugador de la Champions de la temporada pasada con el PSG.

Messi de charla con Pedri tras el primer tanto durante el partido de la Liga 20/21 entre el Barça, y el Osasuna. / Jordi COTRINA/EPC

Bukayo Saka, Harry Kane, Cole Palmer, Vitinha, Vinicius... ninguno hace siquiera mover una mueca al periodista, algo que cambia al escuchar el nombre de Leo Messi, que aunque se encamina a los 39 años sigue siendo uno de los futbolistas con mayor talento natural del planeta. Lo mismo ocurre con CR7, que sigue en busca de los 1.000 goles a punto de cumplir 41.

Otro de los que Lama considera mejores que el extremo actualmente es su compañero Pedri, seguramente el futbolista más importante para Hansi Flick junto con el propio Lamine Yamal: "¡Para, para!", señala el periodista.

Merecen mención especial Raphinha y Erling Haaland, dos jugadores que están verdaderamente cerca de los grandes. El brasileño, de hecho, ha ganado el premio a mejor jugador de LaLiga de la temporada pasada y noruego ha recuperado el tono con 19 goles en 18 partidos de Premier League este curso.

La lista termina con Kylian Mbappé, uno de los que más en forma están, con 18 tantos en liga y nueve en Champions League, un registro que apunta a un posible nuevo récord de la competición, que actualmente se sitúa en 17 goles, en la temporada 2013/14.