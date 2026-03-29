Manolo Lama desvela su once ideal de España para el Mundial y se olvida de tres futbolistas clave: "Diréis, ¿está loco?"

Este es el último parón de selecciones antes del Mundial. España es una de las favoritas a ganar el trofeo, juntamente con Argentina, pero a pesar de que solo quedan varios meses, Luis de la Fuente aún tiene varios frentes abiertos sobre qué jugadores debe convocar, especialmente en la portería. En esta última convocatoria, ha decidido llamar a los tres más habituales, Unai Simón, David Raya y Álex Remiro, y a Joan Garcia.

Hace unos días, Manolo Lama compartió en los estudios de la Cadena COPE el que sería su once titular para la Selección Española de cara al Mundial, un equipo que está confeccionado por el rendimiento actual de los futbolistas.

En primer lugar, el colaborador de 'El Partidazo de COPE' quiso matizar que su elección la hace en función del rendimiento que están llevando a cabo en la temporada y las lesiones actuales, donde expresó que "actualmente hay futbolistas que están lesionados, que no están en condiciones".

A pesar del gran rendimiento de Joan García bajo los palos de la portería del FC Barcelona, Lama se decanta por el guardameta del Athletic Club, siendo esta la primera sorpresa en su once titular.

El guardameta de la selección española Unai Simón participa en un entrenamiento este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, de cara a los partidos clasificatorios para el Mundial 2026 contra Georgia y Turquía. EFE/ Rodrigo Jiménez / Rodrigo Jiménez / EFE

Respecto a la línea defensiva, el periodista es claro: "Marcos Llorente en el lateral derecho, Pau Cubarsí y Dean Huijsen en la zaga defensiva, y Marc Cucurella en el lateral izquierdo". Dejando en el banquillo a Laporte, Mosquera o Eric García, quien no ha ido convocado en este último parón de selecciones.

En medio del campo llega la segunda sorpresa, pues opta por un doble pivote formado por Martín Zubimendi y Pedri, algo que deja fuera del once inicial a Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro en 2024.

Consciente de que su decisión iba a generar polémica, Lama se cuestiona: "Diréis, ¿está el loco? ¿Te has olvidado de Rodri?" En ese instante, matiza que es "a día de hoy".

Acompañando el medio centro, el colaborador de 'El Partidazo de la COPE' lo tiene claro: "Lamine Yamal en la derecha, en el centro Fabián o Mikel Merino y en la banda izquierda Fermín López".

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