Manolo Lama, tajante sobre la desconvocatoria de Lamine Yamal: "No entiendo por qué el Barça no va de cara"

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este martes que Lamine Yamal no formará parte de la Selección Española para los próximos encuentros frente a Georgia y Turquía.

El jugador del FC Barcelona se sometió a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para tratar las molestias del delantero en el pubis. Sin embargo, esta intervención no fue informada previamente al equipo médico de la Selección, lo que generó "sorpresa y malestar" entre los responsables sanitarios de la RFEF.

En el comunicado explican que solo pudieron conocer los detalles a través de un informe recibido a última hora de la noche, a las 22:40. Dicho informe incluía la recomendación de reposo médico de entre 7 y 10 días, lo que imposibilita su participación en los próximos compromisos internacionales.

Sobre este asunto se pronunció Manolo Lama en 'El Partidazo de COPE'. El periodista explicó que empatiza con todos, que entiende que el Barça "haga lo que tenga que hacer para defender a su futbolista" y que Luis de la Fuente convocase al joven tras jugar los 90 minutos contra el Celta.

Sin embargo, Lama aseguró que lo que no comprende es porque "el Barça no va de cara y no dice la verdad".

El locutor afirmó que el club no informó a la Federación como debería: "No se hace de un día para el otro. Eso está pautado con un tiempo necesario y el Barça debería haber llamado el viernes antes de la lista y avisar de que se le va a realizar un tratamiento para recuperarle de su pubalgia. En ese momento, Luis de la Fuente no le hubiese convocado para que descansara".

Manolo Lama añadió que le resulta incomprensible que, sabiendo que Yamal iba a recibir ese tratamiento, "lo omitan, no se lo digan a la RFEF, permitan que esta le convoque y, después de que el chaval juega los 90 minutos en Vigo, le hagan el tratamiento. No lo entiendo".