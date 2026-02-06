Manolo Lama lo tiene claro: "Es el centrocampista con más talento del fútbol español, después de Pedri"

Con 23 años, Pedri se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas y pieza clave tanto en el FC Barcelona como en la selección española. El canario ha enamorado a los aficionados y expertos gracias a su visión de juego y su talento.

En el último programa de 'El Partidazo de COPE', Manolo Lama reveló que Pablo Barrios sigue en la lista al jugador del Barça: "Es el centrocampista después de Pedri con más talento del fútbol español".

El debate contó con la opinión de varios analistas. Gonzalo Miró resumió la impresión que causa el joven: "Es buenísimo". Luis García-Rey destacó que, con jugadores como Barrios, Baena, Griezmann o Julián Álvarez, el Atlético de Madrid tiene mucho potencial: "Es que el Atlético de Madrid tendría que jugar muy bien al fútbol. Barrios, Baena, Griezmann, Julián Álvarez… O sea, hay muchos mimbres para jugar muy bien al fútbol".

Elias Israel quiso matizar la discusión sobre el talento del jugador: "Hombre, el más completo puedo estar de acuerdo. El de más talento…".

Pero fue Manolo Lama quien ofreció un análisis más profundo del jugador: "Zubimendi es un 5, Rodri es un 5. Yo, cuando hablo de Barrios… Barrios para mí es un interior que puede jugar en el doble pivote, pero es un jugador que tiene regate, físico, llegada, pase y gol. Es un jugador que lo tiene todo y mira la edad que tiene".

Sin embargo, el periodista lamentó las lesiones del centrocampista del Atlético: "Es un futbolista que la única putada que tiene son las puñeteras lesiones que le están haciendo daño. Es un jugador muy generoso físicamente y por eso muchas veces se lesiona".