Manolo González responde a las críticas: "Les he dicho a la plantilla que ganen en Valencia porque si no estoy yo liquidado"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este viernes que si el equipo "hubiera dado pena" en los últimos reveses seguidos (Barcelona, 0-2; Levante, 1-1; y Girona, 0-2) "sí sería preocupante" y ha insistido en que el vestuario tiene "calma". El técnico, en una rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha subrayado que se deben analizar los partidos "desde el rendimiento". "El equipo debe hacer cosas mejor para ganar, pero no son catastróficas ni mucho menos", ha comentado el preparador, que ha reconocido que deben mejorar en la faceta ofensiva de cara al próximo partido contra el Espanyol.

González se ha mostrado crítico con la insistencia en preguntar sobre la mala dinámica del bloque: "¿Tenéis ganas de que el Espanyol pierda? El mal momento, las finales, el terremoto, que se cae el castillo... Somos quintos a diez puntos del octavo". "Les he dicho que ganen, que si no me van a echar. Que por favor ganen. Me veo fuera si no ganamos en Valencia. Si no es así, estoy liquidado", ha ironizado.

En cuanto al partido de mañana contra el Valencia, el técnico ha destacado sus virtudes pese a su decimoséptima posición. "Tienen uno de los mejores entrenadores de LaLiga (Carlos Corberán) y ves a un equipo trabajado y una identidad clara. A partir de aquí, los resultados van como van", ha analizado el preparador blanquiazul.

González ha añadido que el rival tiene "futbolistas de nivel" que son capaces de "ganar un partido en cualquier momento". Esto demuestra, ha comentado, "lo complicada que es LaLiga". Además, ha avanzado que intentarán aprovechar la presión de Mestalla hacia el anfitrión en caso de que el partido sea favorable a los catalanes.

Respecto a las bajas del Valencia, González ha reconocido que son ausencias "importantes" (César Tárrega y Gayà) y ha avanzado que deben intentar "aprovechar" esta situación. De todos modos, el responsable del banquillo del Espanyol ha insistido en que el rival dispone de "una plantilla para poder suplirlo".

Mercado complicado

En cuanto al mercado de invierno, el preparador ha recordado que el club "está por encima de todos". "Está intentando traer jugadores y no es un mercado fácil. Queremos futbolistas que nos ayuden no sólo a completar la plantilla, sino que puedan ser titulares y conseguir un salto de calidad", ha analizado.

González ha avanzado que confía en que estos refuerzos puedan acabar llegando: "Debes llegar a un acuerdo con otro club, con el futbolista y que te encaje. A ver si esta semana tenemos suerte". En cuanto a las salidas, ha avanzado que la entidad trasladó al entorno de Antoniu Roca que el centrocampista "no saldría al mercado".

El defensa del RCDE Espanyol Carlos Romero celebra un gol ante el Elche durante el partido de la jornada 10 de la LaLiga el pasado 25 de octubre.-EFE/ Toni Albir / Toni Albir

Preguntado por el futuro del club, el técnico ha explicado que la "velocidad de crucero" de la entidad no la marca únicamente el equipo. "La plantilla rinde a un nivel muy bueno. Necesitamos que el club se ponga a ese nivel. La ambición debe ser de todo el mundo, debemos dar pasos adelante", ha analizado.

González ha reconocido que le gustaría estar "lo más arriba posible" y ha prometido escalar hasta el límite de sus fuerzas. "No es un tema de falta de ambición", ha apuntado en referencia a los objetivos de la temporada. La permanencia sigue siendo la gran meta del curso, sin renunciar a nada más.

El preparador se ha mostrado crítico con la cifra de partidos que el equipo ha jugado entre semana: "No entiendo cómo se hacen los calendarios. Con el Espanyol hay barra libre para que juegue con los horarios que le salgan de las narices a la gente. El club debe dar un paso adelante y dar un golpe encima de la mesa".

"Al final siempre salgo yo aquí a hablar y venga, vamos a poner a Manolito ahí, a los toros", ha continuado su reflexión en la rueda de prensa.

Por otra parte, el entrenador blanquiazul ha empezado la comparecencia mandado las "condolencias en nombre de la plantilla, cuerpo técnico y club" a los afectados por los recientes accidentes ferroviarios en España.