Manchester City - Atlético de Madrid: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada por TV, online y en directo

El Atlético de Madrid continúa con su preparación para el inicio de la nueva temporada. Después de disputar sus primeros compromisos del verano, el conjunto rojiblanco afrontará una de las pruebas más exigentes de su pretemporada ante el Manchester City, que prepara su nueva era a los mandos de Maresca.

El encuentro se disputará en Seúl y formará parte de la Coupang Play Series en plena gira de pretemporada. Será el penúltimo amistoso del equipo de Diego Pablo Simeone antes del comienzo de la competición oficial y una buena oportunidad para seguir acumulando minutos, mejorar los automatismos y comprobar el estado físico de la plantilla.

El Manchester City también llegará al partido en plena gira asiática. El conjunto inglés cerrará su pretemporada en Asia después de haberse enfrentado al Inter de Milán y a una selección de jugadores de la K League. El duelo contra el Atlético será, por tanto, un test de máxima exigencia para ambos equipos.

El Atlético de Madrid presume de Kang In Lee / Atlético de Madrid

Simeone podrá contar con los futbolistas desplazados a Corea del Sur y volverá a recurrir a varios jugadores del filial para completar la convocatoria. Uno de los grandes atractivos será la presencia de Kang-in Lee, que se incorporará al trabajo con sus nuevos compañeros durante la estancia del equipo rojiblanco en Seúl.

¿A qué hora es el Manchester City - Atlético de Madrid amistoso de pretemporada?

El partido amistoso de pretemporada entre el Manchester City y el Atlético de Madrid se disputará el domingo 9 de agosto de 2026 a las 13:00 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el Seoul World Cup Stadium, en Seúl, Corea del Sur.

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¿Dónde ver el Manchester City - Atlético de Madrid por TV y online?

En España, el amistoso entre el Manchester City y el Atlético de Madrid se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+ y M+ Liga de Campeones. La plataforma CITY+ ofrecerá el partido en numerosos países, aunque su retransmisión no estará disponible en España.