FÚTBOL
Maldini se vuelca con el Barça y apunta al Real Madrid: "El resultado es engañoso"
El comentarista de Movistar+ analizó el encuentro en su canal de YouTube
Volvió el Barça de la temporada pasada, el de las remontadas y las goleadas. Los de Hansi Flick se impusieron con comodidad al Betis (3-5), en un partido en el que brilló un nombre por encima del resto: Ferran Torres, quien anotó un hat-trick que permitió a los culés mantenerse una jornada más en lo más alto de LaLiga.
Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el triunfo culé en su canal de YouTube. "El Barça ha arrollado en la primera parte", empezó explicando. Además, tenía claro que iba a ser un partido con muchas ocasiones, pues los dos equipos dejan mucho espacio atrás.
"Al Barça le ha salido todo perfecto", aseguró sobre el plan de partido que planteó Hansi Flick en La Cartuja, debido a que se reservó a jugadores importantes, como Raphinha y Robert Lewandowski, para la final de este martes: "El partido contra el Eintracht Frankfurt es capital en la Champions para quedar entre los ocho primeros".
La delantera del Barça dio un rendimiento excelente ante el Betis, especialmente el '7' del conjunto culé: "Es el partido casi perfecto para Ferran Torres, y ya se ha puesto como segundo máximo goleador de LaLiga detrás de Kylian Mbappé".
Por otra parte, Maldini aseguró que "está en un momento excelente, pero ya no solo por los goles que ha hecho, sino cómo ha jugado... Ha hecho un auténtico partidazo". Sobre el encuentro, comentó que "me ha gustado el Barça, pero el resultado es engañoso porque el Barça se ha dejado llevar al final del partido".
Lo mejor que hizo el conjunto de Flick en La Cartuja fue "salir muy bien de la presión del rival". Uno de los jugadores clave del Barça fue Eric García en el pivote: "Hoy ha hecho un muy buen partido". También, se volcó con el rendimiento de Pedri.
El gran señalado del equipo culé fue Koundé: "Ha defendido muy mal porque luego ha regalado un penalti y yo creo que la jugada del primer gol es culpa en parte de él, es doble culpa, porque se le da muy fácil y luego se queda enganchado, sobre todo el penalti que regala al propio Abde". Sin embargo, comentó que "ha atacado mucho mejor de lo que ha defendido".
Maldini acabó diciendo que "es una victoria importantísima para el Barça" y apuntó al equipo de Xabi Alonso: "A ver qué hace mañana el Real Madrid contra el Celta".
- Betis - Barcelona, en directo: resultado del partido de LaLiga EA Sports, hoy online
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Betis - Barça
- Flick, obligado a mover piezas en ataque contra el Betis
- Inter Miami - Vancouver Whitecaps, en directo: última hora y resultado de la final de la MLS 2025, hoy online
- El 1x1 del Barça ante el Betis
- El Barça, en Sevilla tras un viaje accidentado
- Aitana revela cómo fue su primera vez: 'No sé si esto es legal
- Gabri García: 'En mi época los canteranos no estábamos tan valorados como ahora