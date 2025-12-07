Maldini se vuelca con el Barça y apunta al Real Madrid: "El resultado es engañoso"

Volvió el Barça de la temporada pasada, el de las remontadas y las goleadas. Los de Hansi Flick se impusieron con comodidad al Betis (3-5), en un partido en el que brilló un nombre por encima del resto: Ferran Torres, quien anotó un hat-trick que permitió a los culés mantenerse una jornada más en lo más alto de LaLiga.

Como ya es habitual, Julio Maldonado, más conocido como Maldini, analizó el triunfo culé en su canal de YouTube. "El Barça ha arrollado en la primera parte", empezó explicando. Además, tenía claro que iba a ser un partido con muchas ocasiones, pues los dos equipos dejan mucho espacio atrás.

"Al Barça le ha salido todo perfecto", aseguró sobre el plan de partido que planteó Hansi Flick en La Cartuja, debido a que se reservó a jugadores importantes, como Raphinha y Robert Lewandowski, para la final de este martes: "El partido contra el Eintracht Frankfurt es capital en la Champions para quedar entre los ocho primeros".

El delantero del Barcelona Ferrán Torres celebra su tercer gol ante el Betis durante el partido de LaLiga EA Sports que Real Betis y FC Barcelona disputaron en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz. (Barcelona) (Betis) / Julio Muñoz / EFE

La delantera del Barça dio un rendimiento excelente ante el Betis, especialmente el '7' del conjunto culé: "Es el partido casi perfecto para Ferran Torres, y ya se ha puesto como segundo máximo goleador de LaLiga detrás de Kylian Mbappé".

Por otra parte, Maldini aseguró que "está en un momento excelente, pero ya no solo por los goles que ha hecho, sino cómo ha jugado... Ha hecho un auténtico partidazo". Sobre el encuentro, comentó que "me ha gustado el Barça, pero el resultado es engañoso porque el Barça se ha dejado llevar al final del partido".

Lo mejor que hizo el conjunto de Flick en La Cartuja fue "salir muy bien de la presión del rival". Uno de los jugadores clave del Barça fue Eric García en el pivote: "Hoy ha hecho un muy buen partido". También, se volcó con el rendimiento de Pedri.

El gran señalado del equipo culé fue Koundé: "Ha defendido muy mal porque luego ha regalado un penalti y yo creo que la jugada del primer gol es culpa en parte de él, es doble culpa, porque se le da muy fácil y luego se queda enganchado, sobre todo el penalti que regala al propio Abde". Sin embargo, comentó que "ha atacado mucho mejor de lo que ha defendido".

Maldini acabó diciendo que "es una victoria importantísima para el Barça" y apuntó al equipo de Xabi Alonso: "A ver qué hace mañana el Real Madrid contra el Celta".