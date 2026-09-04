Maldini suelta la bomba: "La mejor plantilla de Europa es la del Barça"

Maldini ha vuelto a agitar el panorama futbolístico europeo con una afirmación contundente: la mejor plantilla del continente es la del Barça. Lo hace en uno de sus vídeos al volante, un formato ya clásico en Mundo Maldini, donde analiza la profundidad real de los grandes equipos.

El analista insiste en una idea clave: plantilla no es once titular. Para él, la grandeza de un equipo se mide por la capacidad de sostener el nivel cuando entran los suplentes, cuando hay lesiones, cuando la temporada se hace larga. Y ahí, según su criterio, el Barça domina.

El experto ordena nueve equipos "de menos a más", valorando la calidad global de sus recursos. El Inter abre la lista y el Barça la cierra. Su análisis se basa en tres pilares:

Profundidad real : cuántos jugadores de nivel tiene cada equipo.

: cuántos jugadores de nivel tiene cada equipo. Duplicidad de posiciones : si hay alternativas fiables en cada rol.

: si hay alternativas fiables en cada rol. Capacidad de sostener el rendimiento: especialmente en Champions, donde los detalles deciden.

Maldini reconoce que algunos equipos tienen un once titular espectacular, pero sufren cuando miran al banquillo. Otros, en cambio, mantienen el nivel con naturalidad.

Los equipos que se quedan cortos

Inter y Liverpool ocupan las últimas posiciones. Para Maldini, ambos tienen un buen once, pero pierden demasiada calidad en las rotaciones. El Inter, pese a ser el mejor equipo de Italia, muestra una plantilla envejecida y con suplentes que bajan el nivel. El Liverpool, aunque reforzado, no alcanza la profundidad de los gigantes europeos.

LIVERPOOL / ADAM VAUGHAN / EFE

El Atlético de Madrid, séptimo, destaca por su variedad de centrales y centrocampistas. Maldini valora especialmente la llegada del Cuti Romero y la capacidad del equipo para tener múltiples soluciones en el mediocampo y en las bandas.

El Bayern y el PSG: grandes titulares, dudas en el fondo

El Bayern tiene un once poderoso, pero suplentes que no mantienen el nivel. Maldini lo sitúa por detrás del PSG, aunque advierte que el campeón de Europa también sufre cuando se mira más allá de sus titulares.

El Bayern goleó en el estreno / ANNA SZILAGYI

El PSG posee un once brillante con Dembélé, Kvaratskhelia, Doué al frente, pero menos duplicidad en posiciones clave. Para Maldini, su plantilla es excelente, pero no tan completa como parece.

City y Arsenal: profundidad de élite

El Manchester City es, según Maldini, el equipo con más puestos doblados de Europa. Bouaddi, Enzo Fernández, Anderson, Doku, Foden, Cherky, Haaland… La lista es interminable. Para él, la plantilla del City es superior a la del PSG, aunque el once titular del conjunto francés pueda ser más explosivo en ciertos momentos.

El Arsenal, tercero, sorprende por la calidad de jugadores que serían suplentes: Merino, Zubimendi, Madueke, Hincapie. Maldini destaca que el equipo de Arteta tiene recursos para competir en todas las líneas.

El Arsenal, celebrando el gol inicial de Calafiori / DIMITRIS LEGAKIS

El Real Madrid: potencia ofensiva, dependencia creativa

Maldini coloca al Real Madrid en segunda posición, muy cerca del liderato. Destaca su profundidad en ataque con Mbappé, Vinicius, Diomande, Güler, Brahim y la capacidad de Valverde para llegar desde segunda línea.

Sin embargo, detecta un punto débil: la creación en el mediocampo. Para él, el equipo depende en exceso de Bernardo Silva para gobernar los partidos importantes. Aun así, considera que la plantilla es una de las dos mejores de Europa.

Por qué el Barça es la mejor plantilla de Europa

Maldini sostiene que el Barça puede formar un once con Cubarsi, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo y Lamine Yamal, prácticamente la base de la selección campeona del mundo. Y aun así, varios de ellos serían suplentes.

La alineación del Barça ante el Rayo Vallecano / Valentí ENRICH / Sport

Destaca la variedad ofensiva, la calidad de los centrocampistas y la capacidad del equipo para controlar el juego como ningún otro. Solo ve una ligera duda en el lateral derecho, pero no suficiente para bajarlo del primer puesto. Para él, el Barça es "la mejor plantilla de Europa" ya que dispone del equipo más preparado para competir en una temporada larga, con múltiples escenarios y exigencias.

Maldini reconoce que muchos no estarán de acuerdo, pero defiende que Barça y Madrid tienen las dos mejores plantillas del fútbol europeo, con el Barça un paso por delante. Su análisis promete generar discusión entre aficionados, analistas y entrenadores.