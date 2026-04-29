Maldini se sincera: "Es el mejor partido de fútbol que he visto"

Julio Maldonado, conocido como Maldini, lleva años siendo una de las voces más respetadas del fútbol internacional en España. Su capacidad para analizar partidos y ponerlos en contexto le ha convertido en un referente para muchos.

El martes, tras el PSG-Bayern de Múnich de semifinales de Champions League, el periodista deportivo analizó el encuentro en 'El Partidazo de COPE' y sorprendió con sus declaraciones.

El encuentro en el Parque de los Príncipes terminó con un 5-4 a favor de los de Luis Enrique, pero el resultado casi se queda corto para explicar lo que se vio sobre el césped. Fue un ida y vuelta constante, con ocasiones sin parar, espacios, ritmo altísimo y sensación de peligro en cada jugada.

De hecho, no fue un partido más, ya que los nueve goles lo convierten en un caso único en semifinales de Champions. Nunca antes se había visto algo así en una ronda de este nivel, lo que explica el impacto que ha tenido en toda Europa.

Maldini se dejó llevar durante el análisis y comentó que estaba emocionado: "Seguramente por espectáculo, por nivel futbolístico, ofensivo especialmente, es el mejor partido que he visto".

El periodista incidió en que el encuentro tuvo todo lo que busca cualquier aficionado: "Gran calidad individual, con delanteros, llegadas y espacios por todos lados y golazos", aunque también apuntó que hubo algunos errores defensivos, "precisamente porque son equipos que atacan mucho y dejan mucho espacio".

Noticias relacionadas

Maldini tiró de memoria y lo comparó con el Brasil-Italia del 82, uno de los partidos más icónicos de la historia, aunque dejó clara su elección: "Ese partido es épico, impresionante como acaba atacando Brasil con todo y no puede marcar, pero seguramente por nivel futbolístico y por espectáculo, el PSG-Bayern de Múnich es el mejor".