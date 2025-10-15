Maldini: "¿Pedri mejor que Iniesta? No me parece una locura..."

Maldini lo tiene claro: Pedri tiene un gran futuro por delante. El centrocampista canario está avanzando a pasos agigantados y cada año su nivel se eleva. Pese a que tiene una larga carrera por delante, con tan solo 22 años, su potencial no tiene límites y ya se le empieza a comparar con los mejores mediocentros que ha tenido el fútbol a lo largo de la historia.

Uno de los nombres que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de Pedri, es Andrés Iniesta. Es inevitable hacer este tipo de comparaciones, teniendo en cuenta a que tienen un perfil que se asemeja y ambos han jugado en la misma demarcación y equipo, el Barça.

No obstante, esta comparación sigue quedando lejos, teniendo en cuenta el ámplio historial de títulos y partidos del de Fuentealbilla, en comparación con el de Tegueste.

Maldini se moja ante una "pedrada"

El comentarista de Movistar +, Julio Maldonado, no lo tiene tan claro, pero este es su análisis: "No es una locura esta comparación. No estás diciendo una auténtica atrocidad si piensas esto. No creo, porque Iniesta te marca aquél gol tan importante contra Países Bajos en la Final del Mundial, aunque puede ser que lo haga Pedri también claro...", empieza diciendo Maldini.

"No es fácil que pase. Es que Pedri me parece el mejor centrocampista del mundo ahora mismo, y al nivel que está, y tal y como está España... a ver si España gana el Mundial y otra Eurocopa más, por ejemplo, y es el líder del equipo, podría ser", continúa.

El mejor centrocampista de la historia, no es ni Iniesta ni Pedri

Para Maldini, el mejor centrocampista de la historia es Xavi Hernández. "Es el mejor de la historia, para mí. ¿Que puede ser mejor que Xavi cuando se retire? Podría ser también, no es descabellado, dependerá de lo que gane", comenta.