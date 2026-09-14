Maldini desvela su ganador del Balón de Oro: "A Mbappé no le da, a pesar de los goles"

El próximo 26 de octubre se celebrará la gala del Balón de Oro. Por primera vez, será fuera de Francia. Se dará a cabo en Londres, en Inglaterra, en uno de los eventos más importantes del mundo del fútbol. El Balón de Oro es el trofeo que más veces lo ha ganado Leo Messi, aunque Cristiano Ronaldo también ha ganado muchos. Hoy en día, esa hegemonía ha terminado y será una de las ediciones más igualadas hasta el momento.

La pasada edición se la llevó Rodri, que competía con Vinícius por el galardón. Finalmente, el brasileño no lo terminó ganando, a pesar de hacer un buen año. Esta vez, con el Mundial celebrado en verano, los criterios serán diferentes y ganará mucho peso la Copa del Mundo.

"Tengo que decir, lo digo ya, me parece un auténtico escándalo que no estén en la lista de 30 nominados, Kimmich, Pedri o Raphinha", empezaba argumentando Julio Maldonado a través de su canal de Youtube.

En la lista siempre hay sorpresas

Maldini analizó los 30 candidatos, anunciados por France Football. El comentarista los ordenó por méritos individuales, aunque considera que se han olvidado de algunos jugadores.

"Julio Quiñones... muy sorprendente que esté en la lista. Lo ha hecho muy bien en su liga Saudí y ha hecho un gran Mundial, pero sinceramente, que esté él y no esté Pedri, Raphinha o Kimmich, no estoy muy de acuerdo. Terminará entre el 30 y el 35, aunque me parece un gran jugador".

También valoró el rendimiento de Vitinha, el futbolista del PSG, que se salió con el conjunto de Luis Enrique. El centrocampista portugués ganó la Champions y la Ligue1, pero hizo un Mundial bastante flojo. "En cuanto a Vitinha, muy difícil que termine entre los 10 primeros por el Mundial que ha hecho. Lo mismo que Joao Neves, le va a perjudicar su Mundial, aunque ha estado muy bien con el PSG".

"Vinicius JR., no puede estar entre los 10 primeros y no debe ganarlo. No hizo un gran Mundial, fue de lo mejor de Brasil, pero fue decepcionante y eso le marcará", decía sobre el brasileño. "A Dembélé no le doy opciones de ganar, no estará entre los 10 primeros a pesar de hacer un gran Mundial y ganar la Champions".

Y sobre el central del Barça, probablemente ganador del trofeo Kopa (mejor futbolista menor de 21 años del mundo), Maldini se deshace en elogios. "Me produce una gran satisfacción ver a Cubarsí entre los ganadores del Balón de Oro. Ha sido uno de los mejores centrales del Mundial y lo veo complicado. Además, ganó la liga con el Barça".

El 'Top 10', según Maldini

El comentarista puso en la lista final a Rice, Olise, Fabián, Haaland, Messi, Kvaratskhelia, Rodri, Mbappé, Lamine y Kane, por lo que hace a los diez primeros.

"Muchos pensáis que Fabián puede estar más arriba, porque ha ganado el Mundial, la Champions y la Ligue1 siendo importante, pero tuvo una lesión larga. Para mí, no pasa del 'top-8", decía sobre el centrocampista del PSG. Como en el caso de Vitinha, hizo una gran temporada, pero la diferencia es que el internacional español se hizo con el Mundial.

"El sexto, para mí, es Messi, el mejor jugador del Mundial. Al final no lo ganó y casi ni apareció. Es verdad que es la MLS, que tiene más nivel de lo que todo el mundo piensa. Si hubiera ganado Argentina, lo podría haber ganar"

En cuanto a la quinta y cuarta plaza, puso a Kvaratskhelia y a Rodri, dos jugadores que han sido importantes durante la temporada. El georgiano en Champions, siendo nominado como el mejor jugador de la competición y el pivote en el Mundial.

"Yendo al 'Top-3', el tercero debería ser Mbappé. Él ha pedido el voto, como todos los políticos, me parece bien, pero no le da para el Balón de Oro"

El ganador del Balón de Oro

Maldini cree que Mbappé no debería ganarlo. Pero sobre Lamine Yamal, que en 'Universo Valdano' también repasó sus posibilidades de ganarlo, considera que todavía no es su momento, a pesar de ser el jugador más diferencial hoy en día. "El segundo, para mí, debería de ser Lamine Yamal, aunque lo consideraba el principal favorito. Pero es verdad, que, si te pones a pensar, ha ganado el Mundial y LaLiga, y una gran temporada, pero no ha hecho un gran Mundial. Él también pide el Balón de Oro, pero el trofeo no va para el mejor del mundo, sino para el mejor de una temporada".

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"El ganador, por lo tanto, es Harry Kane. No ha ganado el Mundial ni la Champions. El nivel ha sido espectacular, nivel goleador y un gran Mundial, y una gran Champions cayendo en semifinales. En partidos decisivos aparece siempre y gana la Bundesliga. Por goles, títulos y viéndole jugar, lo veo ganando. No hay un gran candidato, pero me quedaría con él". Por lo tanto, el ganador de la Copa del Mundo, para el comentarista, debería de ser el delantero inglés.