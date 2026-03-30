Maldini lo tiene claro: "Es el mejor mediocampista del momento"

En su última entrega de "pedradas", Maldini recogió opiniones de aficionados para debatirlas y analizarlas. Este formato habitual consiste en leer comentarios atrevidos o exagerados de los seguidores y utilizarlos como punto de partida para ofrecer su visión del fútbol.

La primera de ellas fue la de un aficionado de Venezuela, que comentaba: "Pedri tiene el potencial para ser el mejor mediocampista en la historia de España. Tiene la recuperación y la forma de engañar al rival con el cuerpo que tenía Busi; el control y regate de Iniesta, y la visión de juego y capacidad de asistir de Xavi".

El comunicador empezó rebajando un poco esa afirmación, aunque sin quitarle valor a lo que está haciendo el jugador: "Me parece un poquito pedrada, o sea, es que no sabemos hasta dónde puede llegar un jugador como Pedri".

Sin embargo, el periodista fue muy contundente con su nivel actual: "Ahora mismo, para mí es el mejor mediocampista del momento, pero la sensación que tengo es que, teniendo crecimiento todavía, no va a ser fácil ver un Pedri mucho mejor que el que vemos ya. Va a depender mucho de hasta lo que consiga".

Maldini aseguró que había que compararlo con Iniesta y Xavi, "que son los mejores mediocampistas de la historia de España", y opina que el futbolista canario no va mal encaminado: "Creo que Pedri abarca más campo que lo que abarcaba Iniesta. Es un jugador que tiene más capacidad de acción en más zonas distintas del mediocampo. A mí Xavi me parecía todavía con más capacidad para organizar el fútbol que el propio Pedri, así que va a estar difícil".

Iniesta y Xavi formaron una pareja histórica en el FC Barcelona / Europa Press

El debate acabó con una conclusión bastante clara del comunicador: "Ahora mismo, si me tengo que mojar, no creo que Pedri llegue a ser mejor que Xavi Hernández, aunque sí puede llegar a ser mejor que Iniesta".

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En cuanto a la comparación con Busquets, Maldini cree que el futbolista del Barça no es defensivamente el de Sabadell: "Si hablas de medio centro puro, Busquets será mejor. Pero claro, él tiene una capacidad para organizar el juego que Busquets no tenía. O sea, mejor que Busquets sí que va a ser Pedri, como jugador completo".