Maldini avisa: "El Madrid no gana en Cornellà"

Maldini considera que el Osasuna-Barça es el partido que puede desencadenar el alirón.

En su análisis afirma que "el Barça quiere llegar a 100 puntos, quiere igualar ese récord y quiere ganar la Liga cuanto antes". El equipo de Hansi Flick llega con la ambición intacta y con la posibilidad de proclamarse campeón incluso antes de jugar el Clásico de la próxima jornada.

El analista destaca la baja de Víctor Muñoz en Osasuna como "una baja clave" y subraya que el Barça afrontará el duelo con la intención de cerrarlo rápido: 50% de opciones para el Barça, 30% para el empate y 20% para Osasuna.

Además, Maldini recuerda que el escenario es perfecto para que el Barça deje la Liga sentenciada: "Si Osasuna perdiera con el Barça… el Barça será matemáticamente campeón el domingo por la noche".

El Real Madrid, obligado a ganar en Cornellà

El Espanyol-Real Madrid es, para Maldini, un partido cargado de tensión. El analista insiste en que el conjunto blanco llega muy mermado: "No está Kylian Mbappé, no está Thibaut Courtois… el Madrid ya está descontando el final de esta temporada mala".

Aun así, la clave está en el contexto: si el Barça gana en Pamplona, el Madrid solo retrasará el alirón si vence en Cornellà. Y Maldini no lo ve claro: "Yo creo que el Madrid no gana en Cornellà".

Su pronóstico reparte las opciones de forma equilibrada: 40% empate, 30% Espanyol, 30% Real Madrid.

El Espanyol, recuerda, "firmaría el empate" y sigue metido en una racha peligrosa, pero el Madrid tampoco llega en condiciones de imponer su autoridad.

Un punto de inflexión

La jornada 34 se presenta como un punto de inflexión absoluto para el campeonato.

El Barça puede dejar la Liga sentenciada en Pamplona y el Real Madrid, obligado a ganar en Cornellà, afronta un duelo que Maldini no ve nada claro.

Entre la ambición azulgrana por cerrar el título y las dudas blancas en un final de temporada irregular, el analista resume el clima general con una frase que define a la perfección lo que viene: "Va a arder la jornada".