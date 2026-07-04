Maldini (58 años) revela dónde ha ganado más dinero: "Lo que pasa es que YouTube, ojo..."

Julio Maldonado, conocido popularmente como Maldini, es uno de los analistas y periodistas deportivos más influyentes y consolidados de España. Con una trayectoria de más de tres décadas, es considerado una enciclopedia viviente del fútbol gracias a su inmenso archivo documental.

El periodista compagina su labor como analista en Movistar+ con su presencia en las redes sociales y Youtube. Su estilo, basado en el análisis táctico y el contexto histórico, lo ha convertido en una de las voces más respetadas del periodismo deportivo español.

Además de entrar en la televisión, participa en la radio, en la Cadena COPE, como especialista en fútbol internacional, en 'Tiempo de Juego' y 'El Partidazo'. Paralelamente, ha consolidado una sólida comunidad en plataformas digitales gracias a su canal de YouTube, Mundo Maldini, donde publica análisis, crónicas y contenidos basados en su extenso archivo futbolístico, acercando a la audiencia una visión especializada y divulgativa del deporte rey.

Es por eso que, en la COPE, le quisieron preguntar a Julio Maldonado cuánto dinero había generado a lo largo de su carrera. "¿Julio, has hecho más seguidores gracias a los seguidores de tus redes sociales o por los medios de comunicación?" A lo que Maldini respondió claramente: "He hecho más dinero con medios de comunicación".

Su versatilidad con otras plataformas

Sin embargo, Maldini tiene un largo bagaje en las redes sociales. Youtube es plataforma que le sirve para aumentar su contenido y también conectar con sus seguidores. Tiene la total libertard de contar lo que quiera y cuando quiera, de tal forma que su éxito se transforma en 1,3 millones de seguidores y más de 80.000 visitas por video. "Lo que pasa es que Youtube, ojo... que empieza a ser una cosa muy seria", desvela.

"Youtube lo considero un medio de comunicació ya", decía, ante alguna recriminación de sus compañeros, entre risas.

Maldini emprendió su canal de YouTube, llamado "Mundo Maldini", el 4 de diciembre de 2018. La propuesta del periodista destaca principalmente por estructurarse en torno a tres grandes pilares de contenido. Primero, el archivo histórico personal. Es el elemento más exclusivo del canal. Julio Maldonado cuenta con un archivo físico y digital que supera los 200.000 partidos de fútbol y los 250 terabytes de espacio. Utiliza este "Netflix personal" para rescatar partidos antiguos de los años 60, 70 u 80, analizar la evolución táctica del juego o mostrar los inicios ocultos de grandes leyendas.

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Después, las crónicas y análisis post-partido, cosa que está haciendo durante la Copa del Mundo con más intensidad. Son habitualmente los vídeos más vistos del canal. También hace otro tipo de contenido como 'tierlists', retos o 'tops históricos', junto a su compañero de canal David Diéguez.