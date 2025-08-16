El malaguismo, de la Feria a La Rosaleda

Málaga ya ha comenzado a disfrutar de su feria, prácticamente al mismo tiempo que el malaguismo ha vivido el estreno del Málaga CF en la Liga Hypermotion 25/26. Un ambiente idílico para disfrutar de la fiesta y el fútbol, a pesar de las altas temperaturas.

El calor, y el comienzo de la Feria de Málaga, hacían presagiar que muchos aficionados decidieran no asistir al estadio en la jornada de hoy, pero el encuentro volvió a tener una gran entrada, con 24.819 espectadores. El aleteo de los abanicos en las gradas de La Rosaleda, imagen icónica del primer partido de liga del curso.

Corteo de la afición

El partido comenzó mucho antes del pitido inicial. Muchos aficionados malaguistas se reunieron en el centro de la ciudad para hacer un corteo hacia Martiricos, y es que la afición malaguista tenía ganas de que el fútbol regresara a La Rosaleda.

Si bien es cierto que tuvo una primera toma de contacto con el encuentro ante el Real Betis en el Trofeo Costa del Sol de la pasada semana, pero el comienzo de la temporada oficial siempre es especial, y el malaguismo volvió a arropar a su equipo de manera incondicional.

El calor, protagonista del encuentro

A pesar de la buena entrada, los malaguistas se hicieron de rogar para entrar al estadio, evitando exponerse al sol, que caía con fuerza sobre la mayor parte de las gradas del feudo blanquiazul. Algunos, incluso, se resguardaban en las bocas de acceso al graderío, buscando los pocos resquicios de sombra existentes.

Ese retraso provocó aglomeraciones en algunos accesos del estadio conforme se acercaba la hora de inicio del choque, y avivan de nuevo el habitual debate sobre el funcionamiento de los tornos de acceso a La Rosaleda.

La afición, de nuevo el jugador 12

El malaguismo volvió a demostrar por qué es considerada una de las mejores aficiones de este país, y volvió a convertir La Rosaleda en una caldera. Grandísimo ambiente en el primer encuentro oficial del curso, que desgraciadamente no pudo ser acompañado con una victoria del Málaga CF.

La próxima semana, nueva cita de malaguismo con La Rosaleda. Por segunda semana consecutiva, los de Martiricos ejercerán de locales en su compromiso de liga. Esta vez, será ante la Real Sociedad B, en una nueva oportunidad para los blanquiazules de brindarle la primera victoria en liga a su afición.