El Málaga CF vuelve al trabajo sin recuperar a ningún lesionado

La Ciudad Deportiva volvió a ser el escenario principal del regreso al trabajo en el Málaga CF. El equipo viene de una derrota muy dolorosa en Burgos y de hacer realidad la renovación de David Larrubia hasta 2028, pero todo ello debe quedar atrás en una semana que se antoja muy importante. La plantilla entrena desde este martes para preparar los detalles de cara a la visita al Racing de Santander (domingo, 18.30 horas).

Sin novedades en la enfermería

Todos los focos estaban puestos en la enfermería y en la necesidad de recuperar cuanto antes a algún futbolista. Adrián Niño era el que más posibilidades tenía de volver esta semana. Descansó en El Plantío para que bajara la inflamación de su tobillo de cara a El Sardinero y, por lo pronto, su vuelta deberá seguir esperando. El delantero trabajó al margen del grupo y su regreso es vital.

A partir de ahí, Carlos Puga, Joaquín Muñoz, Moussa y Ramón continuaron con sus respectivas recuperaciones. Luismi y Álex Pastor completaron el cartel de bajas de los lesionados de larga duración. Izan Merino sigue en Chile a la espera de disputar el segundo partido del Mundial sub-20. El portero Andrés y el defensa Recio fueron los canteranos que completaron el entrenamiento.

Renovación de Larrubia

El Málaga CF volverá a entrenar en la Ciudad Deportiva, ya con todo el grupo a pleno rendimiento, a partir de las 10.30 horas. Mucho trabajo hay por delante para solucionar las tres derrotas consecutivas, justo antes de trasladarse a Santander. Unas horas más tarde, Larrubia será el gran protagonista de la jornada para comparecer en rueda de prensa por su reciente renovación.

Vía: La Opinión de Málaga