El Málaga CF se vuelca por Unai Vencedor

El Málaga CF tiene a su gran apuesta para el último día del mercado de fichajes: Unai Vencedor. El centrocampista, propiedad del Athletic Club, es el elegido por Loren Juarros y Sergio Pellicer para suplir a Luismi Rodríguez en el pivote de la medular y también para ser la gran noticia en este 1 de septiembre, donde todo puede pasar hasta que LaLiga eche el cierre a las 23.59 horas a la ventana de incorporaciones.

Vencedor es el gran deseo del club de Martiricos. Cumple con todos los requisitos de la dirección deportiva: futbolista con experiencia, que conoce ya la Segunda División y que puede llegar al Málaga CF con un rendimiento inmediato. El Athletic ya había llegado a un acuerdo con el Pogoń Szczecin para la marcha de su centrocampista, pero el deseo del jugador siempre ha sido continuar en España y, después de esperar ofertas de Primera, la realidad ya ha pasado a la categoría de plata, donde busca una cesión.

Experiencia en Segunda

Unai Vencedor conoce a la perfección LaLiga Hypermotion. Formado en las categorías inferiores del conjunto rojiblanco, acumula 82 partidos en la élite con el Athletic. No obstante, en la temporada 2023/24 comenzó su periplo en Segunda con el Eibar, donde dejó 2 goles y 3 asistencias en 1.345 minutos. El año pasado también fue una pieza imprescindible del Racing de Santander, donde coincidió con Javi Montero, duplicando sus minutos sobre el terreno de juego.

Ahora es el gran candidato a ocupar el puesto de centrocampista en el Málaga CF, pero no está solo Loren Juarros en esta pelea. Equipos como el Real Zaragoza o el Granada también luchan por hacerse con los servicios del futbolista. Será una carrera muy apurada, camino de resolverse en las últimas horas, por lo que aún puede pasar cualquier cosa con el futuro de Unai Vencedor.

¿El central?

Muchas más dudas hay para sustituir a Álex Pastor. El mercado no ofrece seguridad con ninguno de los candidatos. Había sonado Pelayo Fernández, en propiedad del Rayo Vallecano, pero la apuesta es mucho menor que por el centrocampista.