Málaga CF: Urgencias en el último día del mercado de fichajes

El fútbol español llega este 1 de septiembre a uno de sus fechas más cruciales de toda la temporada. Este lunes, a las 23.59 horas, LaLiga cierra las puertas del mercado de fichajes para todos los equipos y al Málaga CF no le puede llegar en un peor momento: con la triada de Álex Pastor, las roturas maxilofaciales de Luismi Sánchez, el límite salarial prácticamente consumido, a la espera de un patrocinador que pueda incrementarlo y sin muchos jugadores en el escaparate que cumplan con todas las necesidades.

Las lesiones han echado un jarro de agua fría sobre los planes de Loren Juarros y Sergio Pellicer. Si ya se avecinaban meses complicados ante la baja del pivote gaditano, las últimas noticias del adiós del central catalán para lo que queda de curso han terminado por complicarlo todo. El margen de movimiento es el que es y la dirección deportiva afronta un esprint final en el que se necesitan respuestas con mucha urgencia.

¿Cedidos desde Primera División?

Loren ni siquiera viajó con el equipo a Las Palmas como es habitual. Se quedó en Málaga con todo su equipo, trabajando a contracorriente, para acertar de planes con los futbolistas que se necesitan. ¿Qué busca el club de Martiricos? Dos piezas titulares, con dotes para ser importantes en Segunda División y con capacidad para rendir de inmediato. Pellicer ha perdido a dos imprescindibles de su columna vertebral y en esa dirección va todo el trabajo de las oficinas.

La cesión es la fórmula prioritaria. Hay muchos equipos de Primera que buscan ceder a algunos de sus jugadores para que sumen minutos e importancia en la categoría de plata. Una de esas opciones que hay sobre la mesa es Pelayo Fernández, central del Rayo Vallecano, al que también sigue muy de cerca el Córdoba. La buena noticia es que el club dispone del 80% del salario de Pastor para encontrarle un sustituto.

El Málaga CF tampoco pierde de vista el centro del campo. Con la lesión de Luismi y la posible convocatoria de Izan Merino para el Mundial sub-20, Pellicer se queda sin un centrocampista de corte defensivo. El mercado no ofrecía muchas posibilidades hace un par de semanas y la situación no ha cambiado en exceso. Tan solo Mathis Lachuer ha encontrado equipo con el Valladolid. El gran deseo de todos los equipos de Segunda sigue siendo Unai Vencedor, que sigue esperando una oferta de Primera para salir del Athletic ante la falta de minutos.

Mercado de agentes libres

En caso de que el Málaga CF no pueda incorporar a ningún jugador mediante un préstamos, a Loren Juarros le quedará una última alternativa: el mercado de agentes libres. La buena noticia es que el club puede fichar a cualquier futbolista que no tenga contrato con ningún equipo pasado el corte de este lunes. Es decir, ese sustituto de Luismi y/o Pastor también podría llegar a partir del martes.

Ahora bien, esta ventana de candidatos ofrece muy pocas respuestas a las exigencias económicas y deportivas con las que lidian las oficinas blanquiazules. Especialmente, las deportivas porque Sergio Pellicer necesita cuanto antes un jugador titular, en cualquiera de las dos posiciones a cubrir, para reconstruir esa columna vertebral de la que las lesiones han apartado Luismi y Pastor.

Última oportunidad

Así que queda un último día hasta cerrar el mercado de fichajes en el que el teléfono va a echar humo en La Rosaleda. Apunta a ser un lunes muy largo para Loren Juarros, de muchos nombres sobre la mesa y de muchos números que cuadrar para que todo encaje en el límite salarial. ¿Un defensa, un centrocampista o dos movimientos? La cesión de un futbolista de Primera parece opción elegida. Cualquiera que sea debe llegar antes de las 23.59 horas.