El Málaga CF ultima la incorporación de Josué Dorrio

Aseguró Kike Pellicer que la puerta se había cerrado a más incorporaciones en el Málaga CF, pero, salvo giro inesperado, el club ultima la incorporación de un nuevo jugador a una semana del final del mercado de fichajes. Josué Dorrio, extremo derecho de 31 años y agente libre tras el descenso a Primera RFEF del Racing de Ferrol, va camino de ser la sexta llegada blanquiazul tras Joaquín Muñoz, Carlos Dotor, Eneko Jauregi, Adrián Niño y Javi Montero.

Sexto fichaje

Según ha podido saber La Opinión de Málaga y como adelantó hace unos días el periodista Ángel García, el futbolista vasco (Bilbao, 03/03/1994) es la elección del club de Martiricos para reforzar la banda diestra. Sergio Pellicer necesitaba un nuevo extremo para acompañar a David Larrubia, Joaquín Muñoz, Julen Lobete y Haitam y, con total inmediatez después de pedir esfuerzos por parte de la entidad blanquiazul, parece que podrá contar muy pronto con otro jugador de regate.

Será la segunda pieza que el Málaga CF rescate para LaLiga Hypermotion tras el descenso del Racing de Ferrol. Primero llegó Jauregi, al que se espera de vuelta en los entrenamientos desde esta semana, y ahora es Dorrio el que aterriza procedente de tierras gallegas. Allí jugó esta pasada temporada con un balance de 2 goles y 3 asistencias en 40 partidos, a lo que hay que sumar 3 goles y 5 asistencias más con el Amorebieta 23/24 -que también descendió- para conformar su experiencia en la segunda categoría.

Antes, el bilbaíno experimentó una trayectoria por categorías inferiores en las que pasó por el CD Vitoria, la SD Eibar B, el Club Portugalete, el Lorca FC, el Real Murcia, el CF Talavera y el Balompédica Linense. No tiene demasiada experiencia en grandes equipos, pero sí asegura regularidad física, ya que apenas se ha perdido dos encuentros en las dos temporadas que ha disputado en Segunda División.

Otros equipos interesados

El Málaga CF no ha sido el único interesado por Josué Dorrio. Equipos como el Cádiz o el Huesca han tenido su nombre en la agenda a lo largo de este verano, descartando ofertas del fútbol extranjero, y a solo una semana del cierre del mercado de fichajes ha elegido la opción del club de Martiricos para mantenerse en Segunda División.

Así que, si no cambia la hoja de ruta, el conjunto blanquiazul estaría a escasos pasos de anunciar a la sexta incorporación del mercado de fichajes. Un movimiento 'inesperado' después de las declaraciones de Kike Pérez y que habrá que ver si satisface a Sergio Pellicer después de haber pedido un esfuerzo extra... ¿para traer también al recambio de Luismi?