El Málaga CF, contra la UD Las Palmas y contra su propia historia

Primer desplazamiento del Málaga CF en esta liga Hypermotion 25/26. Después de comenzar la temporada con dos encuentros en La Rosaleda, consiguiendo cuatro puntos de seis posibles, llega el momento de estrenar la condición de visitante. Y lo hará, ni más ni menos, contra uno de los equipos recién descendidos de la Primera División, la UD Las Palmas.

Las visitas a la isla de Gran Canaria no han sido plato de buen gusto para el conjunto malagueño a lo largo de las últimas décadas. Bajo la denominación de Málaga CF, los malagueños han visitado en 13 ocasiones la isla. Primero, en el antiguo Estadio Insular, y partir de la temporada 03/04, en el actual Estadio de Gran Canaria.

Balance negativo

El balance ante el conjunto pío pío es bastante desfavorable. De trece visitas, el Málaga CF sólo ha podido lograr una victoria, cosechada en la 28ª jornada de la temporada 07/08. Los goleadores malaguistas en aquella ocasión fueron Hidalgo y Peragón, que sentenciaron una victoria que acercaba un poco más al conjunto blanquiazul al último ascenso de la entidad a Primera División.

El resto de visitas en este período se han saldado con 6 empates y 6 derrotas, entre la Primera y la Segunda División. La última de ellas, se saldó con un empate a dos en la campaña 22/23, la cual tuvo un desenlace muy distinto para ambos protagonistas. El Málaga CF acabaría descendiendo a 1ª RFEF, mientras que el equipo canario logró el ascenso directo.

Si unimos estos resultados a los logrados durante la época del CD Málaga, el balance histórico es 5 victorias, 10 empates y 16 derrotas en las visitas a la UD Las Palmas.

El estreno como visitante, asignatura pendiente

Por otro lado, los blanquiazules no ganan su primer partido oficial del curso como visitante desde agosto del año 2019. En aquella ocasión, el Málaga venció al Racing de Santander (0-1) en el que fue el primer cruce de la campaña 19/20. Algo inusual, teniendo en cuenta la forma en la que suele comenzar las temporadas en los últimos años.

Este año, los de Martiricos buscarán aprovechar la inercia de los buenos resultados conseguidos en las primeras jornadas ante Eibar y Real Sociedad B, para doblegar a una UD Las Palmas que afrontará el encuentro sabiendo que la estadística está de su lado.

Los de Sergio Pellicer se enfrentan el domingo a su propia historia negativa en la isla grancanaria y, además, a un equipo que ha comenzado con buen pie su vuelta a la categoría de plata y que la pasada jornada demostró en el campo del Córdoba CF que es un claro aspirante al regreso a la elite del fútbol español.