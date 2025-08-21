El Málaga CF trabaja duro de cara a la visita de la Real Sociedad B

El Málaga CF sigue preparando la segunda jornada de la Liga Hypermotion 25/26. Los de Sergio Pellicer se han ejercitado esta mañana, en una sesión más táctica de cara al partido contra el filial Txuri-Urdin.

El Sanse venció en su primer encuentro de la temporada ante el Real Zaragoza (1-0), dando la sorpresa en su vuelta al fútbol profesional después de tres años en la Primera Federación.

Sesión táctica

El trabajo se inició en el verde pasadas las 9:45 horas, tras una sesión de vídeo analítica en las galerías interiores del estadio. Tras un calentamiento con ejercicios de movilidad y rondos, las tareas derivaron en un bloque de contenido táctico centrado en situaciones reales de partido.

Este ha sido el primer entrenamiento sobre el césped de La Rosaleda de esta semana, en la que el Málaga CF prepara la visita de la Real Sociedad B. El conjunto donostiarra será el segundo equipo vasco que pase por Málaga en este comienzo de la Liga Hypermotion, tras la visita del Eibar del pasado sábado, que se saldó con un empate (1-1) en el estreno de ambos conjuntos en este curso 25/26 de Segunda División.

Luismi, a la espera de ser operado

Al margen del grupo continúa Luismi, hospitalizado a la espera de ser operado. Kike Pérez, director general de la entidad blanquiazul, confirmó ayer que el gaditano pasará por el quirófano este mismo viernes, y que es muy complicado todavía determinar cuáles serán sus plazos de recuperación.

Los lesionados de larga duración, Moussa, Ramón, Haitam, se emplearon entre el gimnasio y el césped dentro de sus respectivas fases recuperadoras de lesiones. Jauregi sigue también al margen del grupo, recuperándose de una lesión miotendinosa en el aductor largo de su pierna derecha que todavía le impide estrenarse de manera oficial con el Málaga CF.

Mañana viernes, el equipo volverá a trabajar de mañana, a las 9:30 horas en las instalaciones de La Rosaleda.

Segundo partido consecutivo en casa

Ya queda menos para que el malaguismo disfrute de nuevo de su equipo, en la semana en la que se confirmó un nuevo récord de abonados, con 26.600 malaguistas. Un número que supera los 26.550 del pasado año, y que ponen de manifiesto el buen momento por el que pasa el malaguismo.

Este será el segundo partido que el Málaga CF dispute en condición de local de manera consecutiva. El conjunto blanquiazul se apoyará en el ánimo de su afición para lograr una victoria necesaria para acudir a Las Palmas la próxima semana con la máxima confianza.