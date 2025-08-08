El Málaga CF y La Rosaleda, 70 días después

La temporada 2025/26 ya está aquí. El Málaga CF jugará este sábado su último partido de pretemporada ante el Real Betis, una semana antes del comienzo de un nuevo curso en Segunda División, y lo hará en su feudo, en La Rosaleda, en lo que supone la vuelta a casa 70 días después del último compromiso en el feudo blanquiazul.

Sergio Pellicer y todos los jugadores ya saben lo que es pisar el césped de La Rosaleda por primera vez esta temporada. Este jueves tuvieron una primera de contacto con la realización del primer entrenamiento del curso en el césped del estadio, pero no hay nada comparable a regresar ante el calor de la afición en un estadio que, ya en pretemporada, está rozando el lleno. Lo que está por venir es...

Agosto se vive en La Rosaleda

Después de las vacaciones de verano y de una preparación que ha ido de más a menos, al menos en cuanto a resultados, el conjunto boquerón se prepara para vivir un intenso mes de agosto como local. Al Trofeo Costa del Sol de este sábado, habrá que sumar el estreno en Liga del próximo sábado 16 ante el Eibar. Una semana más tarde, el Málaga CF volverá a jugar como local en la jornada 2, donde recibirá a la Real Sociedad B el domingo 24 de agosto.

XXXV Trofeo Costa del Sol

La primera cita llega en apenas unas horas. El conjunto blanquiazul recibirá a todo un Real Betis Balompié, que estará acompañado por unos 3.000 aficionados béticos. El encuentro tendrá el aliciente de la vuelta de viejos conocidos en Málaga como lo son Manuel Pellegrini e Isco Alarcón, ambos estandartes del conjunto hispalense y los iconos más representativos de aquella etapa gloriosa en la Champions.

Por su lado, la afición blanquiazul ha vuelto a demostrar por qué es una de las mejores de España y está cerca de agotar las entradas para un partido que será una fiesta del malaguismo. De paso, la 'presentación' en casa de Adrián Niño y Carlos Dotor. Joaquín Muñoz, pese a saber lo que es jugar en La Rosaleda como local, tendrá el calor del público por primera vez -jugó en la temporada de la pandemia-, mientras que Eneko Jauregui tendrá que esperar por lesión.

Así que el calendario para la cuenta en estos 70 días. El pasado 31 de mayo, el Málaga CF cerró la campaña 24/25 en su estadio, con un empate ante el Burgos CF (2-2). Un partido que incluyó una remontada fulgurante de los de Sergio Pellicer y que significó la despedida ante la afición de varios jugadores de la plantilla, como Manu Molina, Dioni o Kevin Medina.

Renuncia al Mundial

No obstante, La Rosaleda ha estado en el foco internacional durante este paréntesis superior a los dos meses. El templo malaguista ha sido muy protagonista en la actualidad del club, de la ciudad y del Mundial después de hacerse oficial la renuncia de la candidatura de Málaga para ser la sede de la competición 2030. Un ridículo que ahora trae de cabeza ante las continuas especulaciones sobre la ubicación del nuevo estadio.

Todo estaba preparado para que esta campaña fuese la última en la que La Rosaleda que conocemos hoy en día albergase los partidos del Málaga CF y que la entidad se trasladase de forma temporal al Estadio Ciudad de Málaga. Tras esa renuncia, y a falta de avances del posible nuevo estadio, La Rosaleda seguirá acogiendo a su equipo.

Así que este, un año más, el balón volverá a rodar y Martiricos será testigo del desempeño de este nuevo Málaga CF 25/26. La cuenta llega a su final y toca volver a disfrutar del fútbol.