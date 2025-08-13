El Málaga CF realiza la tradicional ofrenda a la Divina Pastora
La plantilla blanquiazul cumplió con la visita de cada inicio de temporada a la Parroquia de la Divina Pastora en Capuchinos
Manuel García
El Málaga CF realizó este miércoles su tradicional ofrenda floral a la Divina Pastora en el barrio de Capuchinos. Como cada verano, justo antes del inicio de LaLiga, la plantilla blanquiazul y otros representantes del club blanquiazul acudieron a la parroquia para tener ese encuentro y pedir por una buena temporada.
Además de la plantilla y el cuerpo técnico, estuvieron presentes el administrador judicial José María Muñoz, el director general Kike Pérez, el director deportivo Loren Juarros y los consejeros consultivos Ben Barek, Martín Aguilar y Antonio López.
Tras el acto institucional, los miembros del equipo blanquiazul se hicieron la foto de familia en el altar junto al Hermano Mayor de la Congregación de la Divina Pastora, Juan Navarro Arias. Y posteriormente, los capitanes subieron a ofrecer una camiseta del club a la virgen y cada uno de los futbolistas hizo entrega de una pequeña ofrenda floral. Tras el acto, Alfonso Herrero atendió a los medios de comunicación.
