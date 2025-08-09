Málaga CF-Real Betis: Un reencuentro de Primera para cerrar la pretemporada

El Málaga CF recibe al Real Betis Balompié de Isco y Pellegrini en La Rosaleda para la disputa este sábado (20.30 horas/101 TV) del XXXV Trofeo Costa del Sol, en la que será la última prueba de la pretemporada de los pupilos de Sergio Pellicer. El punto y final a un verano de notables movimientos en el mercado de fichajes y que ha elevado la ilusión de cara al inicio de LaLiga Hypermotion 2025/26.

Eso será a partir de la próxima semana. Antes, un rival de Primera División será el que ponga a prueba al conjunto blanquiazul. El equipo hispalense cierra así una lista que también componen el Antequera CF, la UD Almería, el Al-Wakrah catarí y el Oxford como equipos que han preparado a los de Martiricos para llegar a punto al sábado 16 de agosto frente al Eibar en La Rosaleda (19.30 horas, siempre y cuando las temperaturas lo permitan).

El Betis, un rival de prestigio

La entidad verdiblanca prepara una nueva temporada después de haber rozado la consecución de su primer título europeo, tras caer en el mes de mayo en la final de la UEFA Conference League ante el Chelsea del exmalaguista Enzo Maresca.

Ha sido un verano de movimientos en el club sevillano, que ha realizado hasta 10 fichajes, y se ha desprendido de 7 jugadores. Algunos de ellos de gran importancia como la salida de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid o la marcha de una de las perlas de su cantera, Jesús Rodríguez, con destino al Como de Cesc Fábregas.

Una plantilla en reconstrucción de cara a un año en el que el club de Heliópolis volverá a participar en tres competiciones, incluyendo la UEFA Europa League. Las únicas bajas del Real Betis para este sábado serán las de Marc Roca y Diego Llorente, que no podrá volver a la que fue su casa durante la temporada 16/17 por lesión.

Última prueba del verano para el Málaga CF

El Málaga CF llega a este envite tras realizar una pretemporada que ha ido claramente de más a menos. Las victorias ante Antequera y la UD Almería dejaron muy buenas sensaciones tanto por juego como por resultados, pero el empate a cero ante el Al-Wakrah y la contundente derrota en Oxford (3-0) han dejado dudas de cara al comienzo de la temporada oficial.

Por parte de los de Sergio Pellicer, no podrán ser de la partida los lesionados de larga duración Haitam, Ramón y Moussa. Además, Alfonso Herrero y Eneko Jauregi tampoco han podido llegar al encuentro. El cancerbero se sigue recuperando de su brecha en la frente, mientras que el delantero vasco sigue afectado por su lesión en el aductor. Parece que van a llegar algo justos a ese primer partido oficial de la temporada.

También será la primera toma de contacto como locales en La Rosaleda para alguno de los fichajes de este verano como es el caso del recién llegado Javi Montero, Carlos Dotor o Adrián Niño. Aunque muy especial será también el regreso a casa de Joaquín Muñoz, blanquiazul durante una temporada 2020/21 en la que tuvo que jugar a puerta cerrada, sin aficionados, por la pandemia.

Así que esta es la ultima prueba del Málaga CF con un rival de Primera para medir su nivel antes del estreno en Liga. ¿Planteará Pellicer un once muy parecido a lo que se pueda ver ante el Eibar? ¿Llegará Martiricos al lleno? ¿Cuáles serán las primeras impresiones de los blanquiazules en la vuelta a La Rosaleda? Todas las respuestas llegarán este sábado, a partir de las 20.30 horas, en el adiós a la pretemporada.