El Málaga CF se queda a medias en el debut ante el Eibar (1-1)

El Málaga CF arranca la temporada oficial con un empate en La Rosaleda frente al Eibar. No mereció mucho más, tampoco menos. En un partido muy espeso y sin ritmo, los blanquiazules no espabilaron hasta que se vieron por detrás en el marcador al inicio de la segunda mitad tras un gol de Javi Martón. Adrián Niño puso el 1-1 con todavía media hora por delante, pero la remontada se quedó a medias pese al empuje final, con más corazón que fútbol.

El primer once de la temporada dejó alguna sorpresa por parte de Sergio Pellicer. Montero llegó y directo a la titularidad, y en la banda izquierda, el técnico apostó por Víctor y Lobete. Se resolvió el misterio de la portería con la titularidad de Alfonso Herrero y Adrián Niño le ganó la partida de inicio a Chupete. Joaquín fue el único de las caras nuevas disponibles que se quedó en el banquillo.

Dominó de inicio el Málaga. Dueño y señor del balón, apostando por el juego directo con lanzamientos en largo de Pastor. Los blanquiazules llevaban la iniciativa y pronto llegó el primer acercamiento peligroso. Lobete se internó en el área y su centro raso no encontró rematador. Respondió el Eibar. Javi Martón no remató con acierto un envío lateral.

Luismi, lesionado

En el minuto 18 llegó el primer contratiempo del partido para el Málaga. Luismi recibió un fuerte golpe en la cara tras un encontronazo con Montero y no pudo continuar. Se retiró en camilla, consciente. Entró Dani Lorenzo y Carlos Dotor retrasó su posición. La mediapunta era ahora para el marbellí. Minutos ahora de muchas interrupciones, ritmo muy lento, con los equipos muy espesos.

Siguió esa tónica tras la pausa de hidratación a la media hora de partido. Se volvió a asomar el Málaga por los dominios de Magunagoitia después de muchos minutos. Izan cazó un balón en la frontal y la mandó a las nubes. Los intentos de los vascos llegaron ahora a balón parado, pero la defensa blanquiazul estuvo bien para alejar el peligro. Sin goles se llegó al descanso.

Nuevo cambio en el Málaga CF para iniciar el segundo acto. Murillo entró por Puga en el lateral derecho. Y no empezó bien el segundo tiempo, nada bien. A los seis minutos de la reanudación, los blanquiazules se vieron por detrás en el marcador. Despiste colectivo en una jugada de estrategia del rival que costó el gol. Garrido la puso y Martón marcó libre de marca en el segundo palo.

Partido cuesta arriba

Más movimientos en el Málaga. Joaquín y Chupete entraron en busca de la remontada por Dotor y Lobete. Los cambios dieron más mordiente al Málaga, que además supo aprovechar un error infantil del Eibar para empatar de nuevo el choque. Robó el equipo en campo contrario y el balón le cayó a Adrián Niño, que al primer toque la puso por encima de Magunagoitia para hacer el 1-1.

Sin fuerzas al final

Se volvió loco el encuentro. Alfonso Herrero evitó ahora el 1-2 con una buena parada a Guruzeta. Y minutos después, providencial Pastor para evitar el remate de Martón, que se relamía en boca de gol. Fallaban ya las fuerzas en los dos equipos. Jugadores con calambres, haciendo estiramientos y buscando ya fuerzas donde no quedaban. Lo intentó el Málaga en los últimos minutos con más corazón que cabeza, pero la remontada se quedó a medias. Un punto para empezar.