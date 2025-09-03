El Málaga CF ya piensa en el Granada sin Adrián Niño

El Málaga CF volvió al trabajo este miércoles, ya plenamente centrado en el próximo partido contra el Granada (sábado, 21.00 horas). El final del mercado de fichajes dejó una sensación agridulce en el entorno de Martiricos, pero no hay que volver que el equipo está respondiendo en el césped por encima de las expectativas: 7 puntos de 9 posibles, colocado en la séptima posición y ahora otra vez al abrigo de La Rosaleda.

Altas y bajas

Sergio Pellicer contó con novedades en el plantel. Josué Dorrio sigue con su plan de integración progresiva para acompañar al equipo lo antes posible, ya que no ha tenido pretemporada, como él mismo reconoció en la presentación. Haitam también quema las últimas etapas de su recuperación para volver al césped con sus compañeros. Mientras que Pellicer tiró de la cantera para completar el grupo con el guardameta Jorge Ruiz Cuenca y el defensa Ángel Recio.

La baja más notable fue la de Adrián Niño. El delantero está concentrado con la selección española sub-21 a la espera de disputar el primer partido este viernes. Mientras tanto, es baja segura para el primer derbi andaluz de la temporada. La enfermería continuó sin mayores novedades. Ramón y Moussa siguen con sus respectivas recuperaciones, a la vez que permanecen Luismi y Álex Pastor alejados de los terrenos de juego. El central aún espera para afrontar la intervención quirúrgica.

Primer derbi de la temporada

Aunque el Granada no va a llegar en mejores condiciones. El equipo de Pacheta no ha sumado ni un solo punto en las tres primeras jornadas y mantiene su casillero en blanco al igual que el Ceuta y la Cultural Leonesa. Tampoco ha acabado siendo el final del mercado de fichajes muy satisfactorio: han vendido a Shon Weissman y han incorporado a Álex Sola, además de la cesión de Luka Gagnidze.