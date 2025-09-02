Málaga CF: Un mercado de fichajes notable y un final sin soluciones

Reside en el Málaga CF un estado de satisfacción después de haber cerrado el mercado de fichajes. Al menos, es lo que se traslada por parte de los dirigentes habiendo resuelto la ventana de incorporaciones con seis llegadas y nueve salidas, además del paso oficial de Chupete e Izan Merino al primer equipo. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, queda la pregunta de por qué Loren Juarros no ha firmado a ningún sustituto titular para suplir las graves lesiones de dos titulares como Luismi y Álex Pastor.

Primera fase del mercado

Hay dos mercados para el club. El primero es el de la normalidad. Ahí llegaron Joaquín Muñoz, Carlos Dotor, Eneko Jauregi, Adrián Niño y Javi Montero. Sobre el papel, cinco incorporaciones que podrían partir desde el once inicial y que cumplen con esa exigencia que había pedido Sergio Pellicer para dar un paso adelante esta temporada. No hay que olvidar que el canterano del Atlético de Madrid es el primer pago que realiza el Málaga CF desde 2018.

En la operación salida se marcharon Antoñito Cordero, Kevin Medina, Manu Molina, Dioni, Nelson Monte, Roko Baturina y Yanis Rahmani. Además, pese a su alto coste de cara al límite salarial, la dirección deportiva también arregló errores del pasado con las rescisiones de Juan Hernández y Luca Sangalli para aligerar fichas. Se le mantuvieron a Haitam, ya en la última fase de la recuperación, y a los lesionados de larga duración Ramón y Moussa.

A la plantilla de entonces le podía faltar un extremo y un recambio natural de Luismi sin la necesidad de experimentar con el retraso posicional de otros jugadores. Mientras, se mantuvo la ficha filial de Chupete, Izan, Rafa y Ochoa porque, en función del margen de movimiento que tuviera el club, todos o solo algunos iban a poder ser inscritos con el primer equipo.

Lesiones de gravedad

Así se llegó al estreno de LaLiga Hypermotion y ahí es cuando empezó el segundo mercado. 16 de agosto. Ahí empezaron las prisas, las manos a la cabeza y las dudas porque Luismi, capital en el equipo, sufrió varias roturas maxilofaciales y estará alrededor de cuatro meses lejos de los terrenos de juego. Kike Pérez, a los pocos días, aseguró que el mercado estaba cerrado después de haber gastado el límite salarial, pero la realidad es que aún había mucho que solucionar.

Hasta el día 28. Primero, se hizo oficial la incorporación de Josué Dorrio, necesaria para darle relevo a David Larrubia. Después, ya por la noche, se confirmó el adiós a la temporada de Pastor por una triada en la rodilla. En menos de dos semanas, Pellicer perdió al central y al pivote titular. Por detrás, el club negociando para ampliar el límite salarial, el técnico pidiendo en rueda de prensa esfuerzos de la directiva y una plantilla sin dos de sus mejores piezas.

'Caso Unai Vencedor'

Así llegó el Málaga CF al 1 de septiembre, con victoria en Las Palmas y con todo por hacer. El lunes amaneció en negociaciones con el Athletic Club para conseguir la cesión de Unai Vencedor. Era la gran apuesta para sustituir a Luismi tras descartar la incorporación de algún central. Todo era optimismo, todo era ilusión para conseguir al vasco hasta que se entrometió por la tarde el Levante y el jugador priorizó su deseo de permanecer en Primera División.

¿Qué hizo el Málaga CF? Quedarse sin opciones competitivas, sin maniobras. Es evidente que el club no es responsable de que Vencedor cambiase de planes a última hora. Ya se verá si acaba jugando mucho o poco o si los granotas han asumido más o menos sueldo que en Martiricos. ¿No había ninguna solución intermedia? ¿Por qué el vasco fue la única apuesta? Y entonces, Darko Brasanac. Un agente libre, sin equipo desde julio. ¿Está para ser titular? ¿Puede dar respuesta a las necesidades de inmediato?

Una ficha libre

Así acaba el Málaga el mercado, con muchas preguntas que responder. La primera parte funcionó con un notable alto, pero la segunda, siendo conscientes de la mala suerte que ha habido con las lesiones, ha dejado al equipo casi peor de lo que estaba: sin dos de sus titulares y a la espera de que, un jugador que no tiene contrato con nadie, sea capaz de sustituir a Luismi porque el hueco de Pastor ha quedado libre.