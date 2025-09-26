Provincia
El Málaga CF inicia la campaña 'Sumemos Juntos'
Se trata de un acto enmarcado en el Acuerdo Marco del fútbol base malagueño
La Opinión
La Ciudad Deportiva Fundación MCF fue el punto de encuentro, este jueves 25 de septiembre, de un acto que volvió a poner en el centro al fútbol base malagueño. La Academia MCF y la Fundación MCF presentaron, ante 55 clubes de la provincia, dos ejes fundamentales para la temporada: el calendario de actividades académicas y la campaña 'Sumemos Juntos'. Todo ello enmarcado en un Acuerdo Marco que va mucho más allá de lo deportivo, y que busca también transmitir valores, fomentar el respeto y construir un entorno de convivencia en los campos.
La cita contó con una amplia comitiva malaguista, encabezada por José María Muñoz, administrador judicial del club; Kike Pérez, director general; Loren Juarros, director deportivo; el consejero consultivo Abdallah Ben Barek; y Jesús Gámez, embajador del Málaga CF. Por parte de La Academia participaron el responsable de Administración Carlos Dávila, y Guillermo Bárcena, coordinador de Fútbol 7; mientras que la Fundación contó con la presencia de Sebastián Fernández 'Basti' y Lucía Cereto, responsables del área social.
También asistieron autoridades como Pedro A. Ramírez, director general del Instituto Andaluz de la Juventud; Alba Ortiz, coordinadora del Instituto Andaluz del Deporte en Málaga; Javier Díaz Cánovas, director de Deportes de la Diputación Provincial; Borja Vivas, concejal de Deportes; y Lucía Torres, de la Real Federación Andaluza de Fútbol.
Nueva campaña
'Sumemos Juntos' surge como respuesta a realidades que ponen en riesgo el desarrollo del deporte en edades tempranas: la presión excesiva desde las gradas, la competitividad desmedida o la pérdida de valores que lleva a muchos niños y niñas a abandonar. La iniciativa recorrerá la temporada a través de cinco fases temáticas - Los Valores que Nos Unen, Para Ellos Solo es un Juego, Hábitos Saludables, Inclusión y Respeto y Fair Play - con talleres, charlas, guías prácticas, contenido audiovisual y una firme apuesta por la comunicación digital, siempre con la implicación activa de clubes, familias, entrenadores, directivos y árbitros.
Calendario
La Academia MCF ha diseñado un completo calendario de actividades que acompañará a los clubes durante toda la temporada. Entre los contenidos previstos destacan jornadas de optimización del entrenamiento y preparación física en clubes no profesionales, formaciones sobre nutrición y prevención de lesiones, así como talleres de comunicación y lenguaje corporal del entrenador.
También se abordarán temas estratégicos como la planificación de una temporada, el modelo de scouting en la Academia o la explotación del marketing en el ámbito del fútbol base. A todo ello se suman actividades educativas y de promoción de valores, con torneos específicos en las categorías más tempranas y masterclass de los diferentes equipos del club.
Vía: La Opinión de Málaga
