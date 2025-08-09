El Málaga CF ilusiona y se lleva el Costa del Sol ante el Betis (3-1)

Es difícil terminar con mejor sabor de boca una pretemporada. No suma puntos, pero el Málaga CF volvió a hacer algo importante, ilusionar a su gente de cara a una nueva temporada. Y lo hizo con una victoria contundente frente a un equipo que esta temporada jugará la Europa League. Los de Pellicer ante más de 27.000 espectadores y se llevó el Trofeo Costa del Sol tras ganar por 3-1 al Real Betis. Larrubia, artista de la noche con un doblete, y Chupete hicieron los goles blanquiazules. Cucho Hernández recortó diferencias en el tramo final.

Inicio de partido accidentado

Tres fichajes en el once de Pellicer la puesta de largo en La Rosaleda. Así salía el Málaga CF: Carlos López; Puga, Einar Galilea, Pastor, Víctor García; Luismi, Dotor, Izan Merino; Larrubia, Joaquín Muñoz y Adrián Niño. Inicio de partido accidentado. Nada más comenzar, se tuvo que detener el choque unos 15 minutos para atender a un aficionado en la grada. Tras estabilizar al aficionado, después de momentos de incertidumbre, se reanudó el juego. Bakambu tuvo la primera clara del partido. Se marchó en carrera, regateó a Carlos López y su definición la sacó con la cabeza Pastor antes de que se colara en la portería.

Y en la respuesta del Málaga CF, llegó el primer gol del curso en La Rosaleda. Acertó el equipo blanquiazul en su primera llegada con peligro. A los 24 minutos (teniendo en cuenta que el partido estuvo parado más de 15), Carlos Dotor, una de las caras nuevas del equipo, puso un pase al espacio perfecto para que Larrubia se plantase solo ante Pau López e hiciera el 1-0 con la zurda.

Dominaba el Betis, pero el que golpeó primero fue el Málaga CF. Los de Pellegrini amasaban balón. Isco y Fornals mandaban desde la sala de máquinas, Pablo García desequilibraba por el costado derecho y Bakambu amenazaba al espacio, pero la zaga blanquiazul supo contener las embestidas verdiblancas.

Se prolongaba 17 minutos la primera mitad. Situación extraña, debido al anterior parón, la pausa de hidratación llegó ya en el añadido. Poco más pasó en la primera mitad. Partido al descanso con triunfo provisional malaguista (1-0).

El Málaga arrasa al inicio de la segunda parte

Cinco cambios en el Málaga CF para el inicio del segundo tiempo. Entraron al campo Montero, Dani Sánchez, Lobete, Murillo y Chupete. Se retiraron Einar, Víctor, Puga, Joaquín y Adrián Niño. Ovación de La Rosaleda par a Pellegrini al inicio del segundo tiempo. Y la ovación de verdad se llevó el equipo malagueño por su inicio de segundo tiempo. Destrozó al Betis en dos minutos. Primero Larrubia, con una jugada personal para hacer el segundo con la derecha. Y dos minutos más tarde, Chupete, en casi el primer balón que tocaba, reventó la portería verdiblanca para el 3-0 con un zapatazo desde dentro del área.

Se enredó el partido en estos minutos, en la grada y sobre el verde. El Betis se puso a dar demasiada ‘cera’ para ser un amistoso. El 3-0 y los ‘oés’ de la grada le estaban sentando regular más de uno. Nuevos cambios en el Málaga. Juanpe y Dani Lorenzo entraron por Dotor y Luismi. Se acercó el Betis por las inmediaciones de Carlos López después de muchos minutos. La tuvo Ruibal, que la mandó a las nubes ante el portero blanquiazul.

Cucho Hernández recortó diferencias a 10 minutos del final. Cabeceó demasiado suelto y batió por bajo a Carlos López. Últimos cambios en el Málaga. Ochoa, Rafa y Gabilondo, al campo. Poco más pasó en los minutos finales. Algún intento tímido del Betis en busca de un 3-2 que no llegó. Fin de pretemporada ilusionante. En una semana, a por los primeros tres puntos, de nuevo, en La Rosaleda. Empieza lo bueno.