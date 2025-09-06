Málaga CF-Granada CF: Derbi entre la ilusión y la urgencia

Ahora sí, el césped es todo lo que importa. Se acabaron los despachos, las negociaciones y los fichajes porque este es el Málaga CF que va a competir durante la temporada 2025/26. El de las 25 fichas ocupadas, el de Aarón Ochoa, Rafa Rodríguez y Ángel Recio desde el filial, y el que afronta hoy (21.00 horas/LaLiga TV) el primer derbi del curso con la ilusión por todos los rincones contra un Granada CF que llega con urgencias, en blanco en lo que se refiere a puntos y en un estado de crisis absoluta.

Darko Brasanac ha puesto la guinda a un mercado de fichajes del Málaga CF que ha vivido una auténtica montaña rusa emocional en las últimas semanas. Serán mejores o peores las valoraciones sobre el trabajo de Loren Juarros, pero nadie tiene que olvidar que este equipo, siendo más práctico que espectacular hasta el momento, llega a la cuarta jornada en la séptima posición y con 7 de los 9 puntos posibles. Si este sábado se completa una parte del camino llegando a la decena...

Las dudas de Pellicer

Precisamente, es un partido de muchos nombres propios. Sergio Pellicer tiene un interesante puzzle que manejar. Primero, hay certezas y muchas de ellas negativas. Adrián Niño, presente con la selección española sub-21, se perderá el encuentro. También estarán fuera los lesionados Álex Pastor, Luismi, Haitam, Ramón y Moussa. Parecía complicada que entrara Brasanac, pero ya ha demostrado que está en perfectas condiciones. Los minutos serán otra decisión.

A partir de ahí, el técnico debe plantear el once más competitivo. Hay nombres fijos como Alfonso Herrero, Carlos Puga, Montero, Izan Merino, Larrubia, Joaquín Muñoz y este sábado Chupete como referencia. Después aparecen las preguntas. ¿Murillo repetirá como central? ¿Dani Sánchez da el salto como titular? ¿Qué centrocampista acompañará a Izan? Además, Jauregi apunta a estrenarse tras su lesión y Dorrio podría entrar en la convocatoria.

Un rival en problemas

Si el ambiente que se respira en Martiricos es el del optimismo, al Granada no le ha dado frutos por el momento ser uno de los equipos que más ha cambiado con respecto a la temporada anterior. Entonces era uno de los tres descendidos de Primera División y ni siquiera llegó a clasificarse para el play off de ascenso. Este verano le dieron la vuelta al proyecto superando la decena de llegadas y otras tantas salidas muy importantes como Weissman y Stoichkov, pero la realidad es otra.

El inicio de temporada en la ciudad nazarí es para olvidar. El equipo de Pacheta no ha sumado ni un solo punto en las tres primeras jornadas como el Ceuta y la Cultural Leonesa. Y la plantilla, que ya es corta, pierde ahora a varios efectivos: los dos laterales zurdos Baila Diallo y Pere Haro y los internacionales Martin Hongla y Ander Astralaga. Aunque podrá estrenar las últimas incorporaciones: Álex Sola, Rubén Alcaraz y Luka Gagnidze.

El primer derbi

Pese a todo, nadie puede fiarse de nadie en este primer derbi del curso. Pellicer ya se ha encargado de controlar la ilusión porque el camino no ha hecho más que empezar y el Málaga CF, con un espaldarazo ya de siete puntos, no debe desviarse de la realidad.