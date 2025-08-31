El Málaga CF se hace gigante en Las Palmas (0-1)

Sin Luismi y sin Álex Pastor, dos pilares del equipo de cara a la temporada recién iniciada, el Málaga CF cerró otra semana 'horribilis' de lesiones con una victoria de hierro en Gran Canaria (0-1). Rafa Rodríguez firmó otra obra de arte, ahora con un zarpazo desde más allá de la frontal, para redondear un ejercicio de resistencia, fe y entrega ante un recién descendido como la UD Las Palmas. 7 puntos en el casillero de los 9 posibles y una noche en play off.

Pellicer dio entrada a Murillo para suplir a Pastor, mientras que Juanpe fue el encargado del pivote. Además, Rafa se estrenó en el once acompañando a Chupete. El conjunto blanquiazul arrancó con una presión muy alta. No salió el equipo a esperar ante un recién descendido, quiso también tener sus ocasiones. La primera llegó en un disparo flojo de Larrubia después de una gran acción de Puga. En el lado negativo, Murillo y Víctor se cargaron de tarjetas en 11 minutos.

Ale García dio el primer susto con una zapatazo espectacular al larguero. Después lo hizo Marvin, con una volea firme que se encontró con el brazo derecho de Alfonso Herrero. El Málaga estaba encerrado. Otra vez Puga fue el responsable de darle aire al equipo con un centro milimétrico que no encontró rematador.

De la polémica al gol

Y ahí el partido entró en un estado de caos de los que hacen el fútbol impredecible... en el sentido negativo. Víctor García impactó el balón con la mano, el Estadio de Gran Canaria clamó por el penalti, el Málaga CF salió un par de minutos después con una contra muy favorable... y Mallo Fernández paró el partido. Cuando los blanquiazules rozaban la frontal del área. El VAR llamó al árbitro. Acudió el colegiado a revisar, por si hubiera poco, un fuera de juego y acabó predominando la situación adelantada del delantero amarillo. Entonces, ¿la acción del Málaga?... Un esperpento.

Se enmarañó el juego, Las Palmas ya no ahogaba y los de Martiricos volvían a respirar después de una sucesión de acciones locales. Cada vez se acercaban más los blanquiazules. Al filo del descanso, emergió Juanpe en posiciones ofensivas, pareció darle un balón defectuoso a Rafa y, después de una chilena privilegiada en La Rosaleda, el canterano mandó un zarpazo teledirigido al fondo de la red. Otra obra de arte.

Prácticamente obligado para controlar, Pellicer dio inicio a la segunda parte con la retirada de Víctor García y la entrada de Dani Sánchez. El guion se mantuvo con respecto al inicio. Las Palmas apretaba, ahora con Manu Fuster, Alfonso Herrero paraba y el Málaga se limitaba a respirar con algún balón en largo con Chupete. Cerca de la hora de partido se marchó el goleador para dar lugar a Dotor. Más control.

Ejercicio de resistencia

Los amarillos prácticamente habían colocado a sus 10 jugadores de campo en la mitad blanquiazul y a Joaquín Muñoz se le fue por centímetros el 0-2. Se marchó en velocidad del central y le faltó un poco más del exterior. El equipo siguió refrescando piernas, otra vez en la zona de ataque: aparecieron en el terreno de juego Adrián Niño y Lobete para sustituir a Chupete y al propio Joaquín.

Pellicer pedía pausa desde el banquillo, pero al Málaga CF no le faltaron oportunidades. Decidir bien fue otra cuestión. Primero fue Lobete en la frontal y después estuvo lento Juanpe para definir dentro del área. Jonathan Viera subió un punto el peligro a 10 minutos del final sin superar al capitán blanquiazul. También falló Dotor después de recuperar el balón del guardameta canario. Se le fue otra vez arriba a Viera.

Los últimos minutos fueron una batalla de resistencia, a veces con ataques del Málaga, y ahí, con un equipo que se ha hecho de hierro para soportar los contratiempos, nadie le puede superar. Segunda victoria consecutiva, 7 de 9 puntos posibles y a resolver el último día del mercado de fichajes.