El Málaga CF se entrena en la Ciudad Deportiva con ocho ausencias

El Málaga CF se ‘mudó’ este lunes a la Ciudad Deportiva para completar el primer entrenamiento de la semana tras la derrota frente al Cádiz. Los de Pellicer se trasladaron de su recinto habitual de trabajo, y así durante toda la semana, para completar una sesión en la que los titulares en el encuentro del domingo trabajaron en la recuperación y en la que hubo hasta 8 bajas.

Múltiples ausencias

Los futbolistas que jugaron más de 45 minutos frente al Cádiz trabajaron a menor ritmo, a excepción de Alfonso Herrero, que hizo trabajo de portería junto a Carlos López y Andrés Céspedes. Mientras tanto, la enfermería sigue repleta. Adrián Niño estuvo al margen tras esos problemas de tobillo que arrastraba de la pasada semana y que le impidieron jugar más de 30 minutos contra el Cádiz. También trabajaron en solitario Ramón, Moussa, Puga y Joaquín Muñoz. Además, Luismi y Álex Pastor, lesionados de larga duración, siguen sin poder ejercitarse.

Izan, con España sub-20

El largo cupo de ausencias lo completó Izan Merino, incorporado ya a la convocatoria de la selección española para el Mundial sub-20, pese a esas molestias en el tobillo.

Los blanquiazules descansarán este martes y ya trabajarán el resto de la semana con la mente puesta en la visita del domingo al Burgos en El Plantío (16.15 horas).

Vía: La Opinión de Málaga