El Málaga CF empieza a preparar el partido contra la Real Sociedad B

Después de dar carpetazo a la jornada 1 de LaLiga Hypermotion con aquel empate ante la SD Eibar, el Málaga CF ya ha puesto el foco de trabajo en el que será siguiente reto: la Real Sociedad B. El Sanse visitará La Rosaleda el próximo domingo, a partir de las 21.30 horas, en el segundo encuentro en el feudo blanquiazul y Sergio Pellicer trabaja con el equipo desde este lunes para sumar la primera victoria de la temporada.

Sin Luismi ni los lesionados

El entrenamiento no tuvo ninguna novedad. Luismi continúa hospitalizado a la espera de la operación después de las fracturas maxilofaciales. Una vez se lleve a cabo la intervención, el Málaga CF podrá tener constancia de cuánto tiempo estará fuera el centrocampista gaditano. Mientras tanto, y con la sombra de la marcha de Izan Merino al Mundial sub-20 con la selección española, sobre la mesa está la posibilidad de incorporar a un pivote de corte defensivo.

A partir de ahí, la enfermería no aportó buenas noticias para el técnico blanquiazul. Los lesionados de larga duración -Moussa, Ramón y Haitam- siguieron trabajando en sus respectivos procesos de recuperación. También continúa apartado del grupo Eneko Jauregi, el único de los fichajes que se mantiene inédito desde hace casi un mes por una lesión miotendinosa en el aductor largo de su pierna derecha.

La Real B, sorpresa de la jornada 1

El resto de la plantilla saltó al césped del Anexo, a partir de las 09.30 horas, desarrollando una rutina compuesta por un calentamiento a base de ejercicios físicos y ruedas de pase, para adentrarse en un bloque táctico específico de cara al compromiso de la segunda jornada de la competición.

El equipo descansará este martes y volverá al trabajo ya el miércoles, en el mismo horario, en las instalaciones de La Rosaleda. El Málaga CF dejó buenas noticias en su estreno liguero, además de alguna cuestión a corregir como el balón parado, y no debe confiarse porque la Real Sociedad B fue una de las grandes sorpresas del fin de semana para superar al Zaragoza por 1-0. Parece volver a la competición con más que un simple cartel de recién ascendido y es una gran oportunidad para los de Sergio Pellicer de cara a seguir con paso firme e invictos.