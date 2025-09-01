El Málaga CF cumple uno de los objetivos de Pellicer

El Málaga CF empezó a cumplir este domingo con uno de los grandes objetivos de Sergio Pellicer de cara a esta temporada. El técnico blanquiazul tenía en su lista de tareas no solo ser competitivos en La Rosaleda, sino también hacerlo lejos de Martiricos. Fue un problema durante el pasado curso y el nuevo no pudo estrenarse de mejor forma después de una victoria en el estadio de Las Palmas por 0-1.

Rafa Rodríguez cerró con un derechazo espectacular una oda al trabajo en grupo. Un equipo muy coral, propositivo en fase ofensiva y muy estrecho para cerrar espacios atrás. No es baladí que sea el segundo partido con la portería a cero en clave blanquiazul y aún menos cuando enfrente estuvo una de las mejores plantillas de Segunda División, candidata al ascenso solo un año después de perder la máxima categoría.

Lo del Estadio de Gran Canaria no solo fue un subidón a nivel clasificatorio, también fue una demostración de que el Málaga CF este año sí da muestras de sentirse capaz de ganar lejos de La Rosaleda. "En Málaga siempre pensamos que podemos ganar y en este desplazamiento hemos transmitido esa misma idea. Estoy contento, pero siempre con los pies en el suelo porque cualquier detalle nos hubiese podido cambiar el resultado", reconoció Pellicer en rueda de prensa.

Uno de los peores visitantes 24/25

Esto ya es un gran cambio con respecto a la temporada anterior. El Málaga CF 2024/25 disputó 21 partidos a domicilio y apenas consiguió dos victorias. La primera fue en el campo del Sporting de Gijón, precisamente en la jornada 21, con un gol de Roko Baturina y un doblete de Dioni (1-3). La otra llegó de forma agónica contra el Cartagena, también con participación anotadora del delantero croata en el último minuto del descuento.

A partir de ahí, el equipo sumó un balance de 10 empates y 9 derrotas para conseguir un total de 16 puntos a domicilio. Es decir, si solo se hubiesen tenido en cuenta los resultados más allá de Martiricos, el equipo blanquiazul estaría en puestos de descenso como 19º clasificado. Solo Racing de Ferrol, Tenerife y Cartagena sumaron menos que los blanquiazules.

Por eso el escenario parece cambiar radicalmente. Más allá del 0-1 de Rafa, pichichi inesperado en el cuadro blanquiazul, el Málaga CF contó con numerosas oportunidades para ampliar la renta. Supo defender el resultado cuando Las Palmas se volcó por completo en busca del empate y el equipo mantuvo su plan con un partido largo, minimizando los errores y aprovechando cada ocasión para superar al guardameta canario.

El calendario sube de nivel

La primera prueba de primerísimo nivel se ha saldado con victoria. Huesca, Burgos, Racing de Santander y Leganés son las próximas visitas que afrontan los de Martiricos ante dos equipos muy férreos ante su afición, el actual líder de LaLiga Hypermotion y otro recién descendido de Primera División. De por medio, Granada, Cádiz y Deportivo de La Coruña visitarán La Rosaleda.

Así que las primeras sensaciones de la temporada no pueden ser mejores. 7 puntos de 9 posibles, dos porterías a cero... Probablemente, más allá de cortar la sangría de la enfermería, Pellicer pediría reencontrarse con las sensaciones ofensivas de la pretemporada y aumentar esa media de gol por encuentro. Mientras tanto, el equipo sigue cogiendo rodaje para preparar el derbi contra el Granada y seguir sumando puntos al casillero.