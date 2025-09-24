Estadio
El Málaga CF cambia el césped de La Rosaleda para el invierno
El club ha aprovechado estas dos semanas sin partido en Martiricos para adecuar el verde para los meses de frío
Manuel García
El Málaga CF está en pleno proceso de cambio del césped de La Rosaleda. El club blanquiazul ha aprovechado estas dos semanas en las que no habrá partidos en casa, para hacer los trabajos de transición del césped de verano al de invierno, más resistente para bajas temperaturas, algo que ya es habitual por estas fechas.
Dos semanas sin pisar La Rosaleda
El equipo blanquiazul afronta ahora dos salidas consecutivas. Este domingo visita al Burgos en El Plantío (16.15 horas) y justo una semana más tarde, el domingo 5 de octubre a las 18.30 horas, jugará frente al Racing de Santander en El Sardinero. A lo largo de estas dos semanas, los operarios del club llevarán a cabo todos los trabajos necesarios para que el nuevo césped esté en las mejores condiciones en el próximo encuentro de los de Sergio Pellicer en La Rosaleda, que será ya el domingo 12 de octubre, frente al Deportivo de la Coruña, a partir de las 21.00 horas.
Ya en el último encuentro ante el Cádiz se vio un verde algo peor de la moqueta que acostumbra tener el feudo de Martiricos. Los trabajos se llevan a cabo sin descanso para que en los próximos días el nuevo césped empiece a asentarse y presente el mejor aspecto posible ante el Dépor.
Vía: La Opinión de Málaga
