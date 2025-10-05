Fútbol
El Málaga CF cae a puestos de descenso
La goleada encajada en El Sardinero (3-0) supone la cuarta derrota consecutiva de un equipo que no había vivido una racha tan negativa desde que consumó su último descenso a Segunda
Todas las luces rojas están encendidas en el Málaga CF. La derrota de este domingo en El Sardinero (3-0) coloca a Sergio Pellicer en su peor momento de resultados al frente del banquillo blanquiazul, como él mismo reconoció en rueda de prensa. De hecho, la escuadra malaguista acaba de caer a puestos de descenso. No encadenaba cuatro derrotas seguidas desde que consumó su último descenso a Segunda.
El cuadro costasoleño sólo tiene por detrás en la tabla clasificatoria a una Cultural Leonesa que, con siete puntos y un punto menos, recibirá este lunes al Albacete; y al Zaragoza y el filial de la Real Sociedad, ambos equipos con seis puntos y a dos de los malaguistas. Con esta presión se vivirá el duelo del próximo domingo en La Rosaleda. Será ante un Deportivo que llegará por su parte invicto y con el doble de puntos, hasta 16, en su casillero.
Una racha inédita
Recordemos que en 2025 los blanquiazules apenas han sumado ocho triunfos y siete empates por hasta 14 derrotas. Los primeros meses de este año acarrearon dos malas rachas de hasta tres derrotas consecutivas, en dos tramos distintos, y con la sucesión de lesiones que ha acumulado en estos primeros meses de competición vuelve a mostrar ahora una imagen bien distinta de la que hizo ilusionar a la afición tanto durante la pretemporada como en las primeras jornadas de la presente campaña.
Vía: La Opinión de Málaga
