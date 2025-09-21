Málaga CF - Cádiz: Impotencia pura (0-1)

Impotencia y desesperación a partes iguales. Con más de 70 minutos por delante, tras el gol del Cádiz, el Málaga CF no fue capaz ni siquiera de sacar un punto en otro derbi andaluz que sale cruz en La Rosaleda. Se volcó con todo en la parte final del encuentro, en busca de igualar el tanto de Sergio Ortuño, y no tuvo el acierto contra la portería amarilla en las buenas ocasiones que tuvo para la igualada.

Otra vez un mal primer tiempo, otra vez una falta de juego alarmante, hasta que tocó volcarse. A los de Pellicer les está costando ser el equipo valiente y atrevido que se prometió y se vio en pretemporada, y los dos últimos resultados ya no tapan esas carencias. Van solo seis jornadas, pero la mejoría tiene que ser grande si no se quiere vivir otra temporada de agobio y frustración.

Empezó el partido con movimiento en las áreas. Nada más comenzar, a los 6 minutos de juego, Dani Lorenzo desperdició una ocasión clarísima. Controló dentro del área un centro de David Larrubia y disparó muy alto a la media vuelta. Solo tardó un minuto en responder el Cádiz. García Pascual ganó la espalda a los centrales blanquiazules y solo ante Alfonso Herrero intentó una vaselina que también se fue alta.

No perdonó a la segunda el Cádiz. Aprovechó un regalo para ponerse por delante en el marcador. Perdida de Montero en una zona delicada que costó cara. García Pascual chutó duro, Alfonso Herrero repelió y el rechace lo cazó muy solo Sergio Ortuño para hacer el 0-1. Se puso cuesta arriba el partido.

Lo intentaba el Málaga, con Larrubia casi siempre como protagonista por la izquierda, pero le faltaba mordiente a los de Pellicer. A la media hora llegó un nuevo revés. Adrián Niño, que llegó muy justo al partido, se tuvo que retirar con problemas físicos. Entró Lobete en su lugar. Con ventaja en el marcador, el Cádiz cortaba todo lo que podía el ritmo del partido, ante un Málaga que empezaba a desesperarse. Muy poca continuidad en el juego, demasiado cómodos los de Gaizka Garitano.

Doble cambio en el Málaga CF para iniciar el segundo tiempo. Dotor y Dani Sánchez entraron por Brasanac y Dani Sánchez. Empujó más hacia la portería rival el equipo blanquiazul en los primeros minutos del segundo acto, aunque sin ocasiones claras. La oportunidad llegó en la otra portería. La estrelló en el palo García Pascual con un zapatazo desde la frontal.

Primer cambio en el Cádiz. Se fue Efe y entró Ocampo. Llegaba ahora con más facilidad el Málaga hasta tres cuartos de campo. Más jugadores por delante del balón. Así, de nuevo la tuvo Dani Lorenzo. Disparó desde la frontal y Aznar le hizo una buena parada.

Otra más para el Málaga, que ahora empezaba a merecer el empate. Se entretuvo Lobete en el área tras una buena combinación con Dani Lorenzo y no pudo sacar el tiro. Reclamó penalti todo el estadio. Más movimientos de Garitano en el banquillo visitante.

Agotó los cambios Pellicer. Jauregi por Montero. Con todo ya el Málaga a por el empate. ¡Y la tuvo el delantero vasco nada más entrar! La mandó a las nubes con todo a favor. Otra que desperdició el Málaga. Y otra más para Jauregi, cuando se llegaba al 90. Cabezazo forzado que se marchó desviado.

Murió el Málaga en el área amarilla, pero no encontró el acierto de cara a la portería rival. No pudo ni rescatar el punto. Segunda derrota consecutiva, primeras curvas.

