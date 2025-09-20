Málaga CF - Cádiz: Un derbi de alto voltaje

Málaga CF-Cádiz. En La Rosaleda. Suena muy bien. El conjunto blanquiazul recibe este domingo (18.30 horas) la visita del equipo amarillo en su segundo derbi andaluz en casa de la temporada. Un partido que enfrentará a dos equipos que han empezado bien la temporada en lo que a clasificación respecta y que pretenden dar otro paso hacia adelante para confirmar su buen arranque. Los de Sergio Pellicer, plagados de bajas y tres encajar la primera derrota de la temporada en Huesca, necesitan volver a ganar ante su público para reivindicarse y espantar las primeras dudas del curso.

El conjunto blanquiazul se encuentra en mitad de la tabla tras las cinco primeras jornadas. La derrota en Huesca le ha dejado en la zona media, con 8 puntos de 15 posibles. Un arranque óptimo a nivel numérico que debe ser confirmado con un nuevo triunfo en casa, donde este curso ya ha jugado tres encuentros y no ha perdido, pero solo ha podido sumar de tres en uno, ante la Real B. Mejor está en la tabla el Cádiz, un equipo sólido en este inicio de temporada. Los de Gaizka Garitano están entre los mejores, con 11 puntos ya.

Marcados por las bajas

Los de Pellicer llegan una jornada más marcados por las numerosas bajas. Esta semana se ha sumado como ausencia segura Joaquín Muñoz (lesión en el aductor) y además es seria duda Adrián Niño, por problemas en el tobillo. Se unen a una larga lista formada por Izan Merino, Carlos Puga, Luismi, Ramón y Moussa, además de Álex Pastor, sin ficha y lesionado para toda la temporada.

Este problema obliga a Pellicer a hacer modificaciones de nuevo en el once. Lobete tiene muchas papeletas para sustituir como titular a Joaquín. Dorrio sería otra opción, pero no está al 100% tras el proceso vírico. Como Dani Sánchez, que también vuelve a la lista después de perderse en el último encuentro. Ante tanta baja, Brasanac está teniendo que pisar el acelerador y podría tener su primera titularidad en el centro del campo. Y en defensa vuelven a surgir las mismas dudas que la pasada semana en el puesto de central y lateral diestro. Ya avisó el técnico, habrá sorpresas.

Rival

En el bando cadista también hay alguna ausencia destacada y otros jugadores importantes que serán duda hasta el último momento. El exmalaguista Ontiveros, pitado con ganas en La Rosaleda desde aquel regreso frustrado hace varios veranos, lleva tres jornadas sin competir, pero podría entrar en convocatoria después de haber realizado las últimas sesiones con el grupo. No está al 100%, pero podría ser el partido de su reaparición. Mismo caso que De la Rosa. El que será baja segura es Fali, lesionado.

El partido ha sido declarado de alto riesgo, aunque no debe pasar nada más que ver a dos aficiones -habrá más de 500 cadistas en las gradas de La Rosaleda- animando a sus equipos. Ojalá así sea y se pueda disfrutar de un gran espectáculo y, por qué no, de una victoria del Málaga CF.

