El Málaga CF arranca la semana con dos nuevas bajas

El Málaga CF arrancó retomó en la mañana de este lunes los entrenamientos tras el empate en casa ante el Granada (2-2) y lo hizo con dos ausencias notables, las de Carlos Puga y David Larrubia. Ambos futbolistas acabaron el encuentro frente al equipo nazarí con problemas físicos y en esta primera sesión semanal se quedaron al margen y su evolución marcará su disponibilidad para el encuentro del próximo sábado en El Alcoraz frente al Huesca (18.30 horas).

Puga y Larrubia, al margen

En el caso de Carlos Puga, el lateral diestro está la espera de pruebas diagnósticas para verificar el alcance de ese problema en el aductor izquierdo que le obligó a retirarse en el descanso del partido frente al Granada. Puga sintió molestias en una de las últimas acciones del primer tiempo y ya no regresó al campo tras el intermedio. Las pruebas determinarán la gravedad del asunto y si podrá estar presente en la cita en Huesca o bien se perderá algún que otro partido.

Por su parte, David Larrubia también trabajó al margen este lunes. El malagueño también fue sustituido en los minutos finales, con varios golpes dolorosos que le lastraron en sus últimos minutos sobre el césped. Al terminar el choque, ya comentó que eran solo unas contusiones y que en pocos días estaría listo. De momento, trabaja en solitario.

Múltiples ausencias

En lo que respecta al resto de lesionados, Moussa y Ramón continúan inmersos en sus diferentes procesos de recuperación y alternaron su rutina entre el gimnasio y el césped, mientras que Luismi continúa en reposo domiciliario. Además, Álex Pastor será intervenido de su grave lesión de rodilla en las próximas horas Clínica Tres Torres de Barcelona por el doctor Jordi Puigdellívol. También estuvo ausente Adrián Niño, que continúa concentrado con la selección española Sub-21. La 'Rojita' juega este martes y tras ello, el atacante volverá a la dinámica blanquiazul. En el primer choque de esta ventana internacional, Niño fue descartado y no entró en convocatoria.

El equipo de Sergio Pellicer volverá a ejercitarse este martes en las instalaciones de La Rosaleda en una sesión matinal que dará comienzo a las 9.30 horas.